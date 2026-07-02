大豆油致癌物超標 中聯油脂發聲明：改為每批油品 委外送驗才出貨

中聯油脂公司特定批次大豆油爆出致癌物「苯並芘（BaP）」超標事件，引發社會關注。中聯油脂今天於官網正式張貼致歉聲明稿，坦言該加工沙拉油供應給福壽、福懋、泰山等三家股東食品廠，並宣布即日起全面加嚴管理，從原本的每季檢驗，改為「每批次油品」皆須委外送驗，確認合格後方可出貨。

中聯油脂在聲明中還原時序指出，公司於6月29日傍晚接獲自主送第三方查驗之報告，發現批號「315-1150404」的沙拉油，其苯並芘（BaP）數值超標（受訪時指出數值約為 8.1 ppb，法定標準值為 2 ppb）。隔日（6月30日）即立刻通知福壽、福懋、泰山三家公司，啟動該批次相關成品的停止出貨作業，並於24小時內完成向主管機關通報。

針對檢驗頻率，中聯油脂解釋，現行法規規定每半年需抽樣送檢，公司過去已採取「從嚴每季定期委外檢驗」的高標準，除上列異常批次外，其餘批次的檢驗數值皆符合法規規範。然而為了恪守更嚴格的食安把關，公司已啟動緊急應變，即日起實施嚴格自主加強管理，未來每一批次的油品都必須委外送驗，確認品質合格才允許放行出貨。

中聯油脂表示，主管機關於7月1日到廠稽核後，當晚已通知廠方「停止沙拉油生產及加工出貨」，目前廠區已全面停工配合調查。對於外界關心的回收數量與分裝細節，廠方表示生產廠純粹負責製造大豆沙拉油，後續的分裝、品牌通路銷售與具體數量皆由總公司全權處理。

中聯油脂強調，目前內部已成立專案小組，全面查明苯並芘發生的異常原因，並提出再發防止對策，爾後將加嚴驗收原料並增加自主檢驗頻率。對於此次事件可能造成的食安疑慮，公司將秉持公開透明、誠實負責的態度配合主管機關調查，並承諾將全力協助處理後續客戶權益的保障事宜。