1300噸問題油恐早已吃下肚？林淑芬爆「下游南僑驗出超標才揭發」

1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，引爆食安風暴，民進黨立委林淑芬今在立法院質詢時指出，這起事件並非業者主動發現異常，而是下游食品業者南僑自行送驗後，才發現苯駢芘含量超標，通知上游中聯油脂重新檢驗，事件才曝光。她直言，「如果沒有下游再驗一次，這批問題油恐怕早就全部流入市場，被民眾吃下肚。」

林淑芬指出，中聯油脂供應泰山、福壽及福懋的大豆沙拉油，第一次自主檢驗結果為合格，但下游廠商因自主管理再度委外檢驗，卻驗出苯駢芘超標。通知中聯重新送驗後，第二次才確認不合格，並通報主管機關。她質疑，若非下游業者多一道把關，這起事件根本不會曝光，「所謂業者自主管理已經破功。」

林淑芬說，此次檢出的苯駢芘濃度達8.1微克／公斤，我國法規限量僅2微克／公斤，等於超標逾4倍。若以整體多環芳香烴（PAHs）監測值來看，也超過監測指標約2倍，顯示汙染程度並非輕微異常，是值得高度警戒的食安事件。

「這批問題油總量高達1300公噸，若換算成18公升營業用桶裝油，約有7萬2千多桶，廣泛供應夜市、小吃店、便當店、餐廳及團膳業者。」林淑芬說，若改以2公升家庭包裝估算，更相當於約65萬瓶。目前不少業者紛紛聲稱未使用問題油，但主管機關至今仍未完整公布18公升業務用油的流向，呼籲衛福部應盡速公布流向，讓餐飲業及消費者有所依循。

除了追查流向外，林淑芬也質疑現行食用油每半年抽驗一次的制度，已無法因應大型油脂工廠「逐批進貨、逐批生產、逐批出貨」的實際運作模式。未來應改採「依批次、依供應來源、依用途」提高檢驗頻率，並要求原料進廠即開始檢驗，且檢驗結果未出爐前不得放行出貨，真正做到源頭把關，而非等產品流入市場後才回收。

國內再度爆發食安事件，林淑芬也要求食藥署建立更積極的官方後市場監測機制，不能只依賴業者自主檢驗或下游廠商自保，應該要定期要求地方衛生單位到通路、市場及餐飲端抽驗高風險油品，才能及早攔截問題產品。

食藥署長姜至剛表示，台灣建置的「食品安全衛生三級品管機制」，包含業者自主管理、第三方驗證、政府稽查抽驗。針對這起油脂品管機制，目前已啟動追溯追蹤，掌握問題油品流向，並將針對此次事件全面檢討現行管理制度，包括是否提高抽驗頻率、強化後市場監測及檢驗機制，待調查完成後提出具體改善方案。