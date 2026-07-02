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事後避孕藥擬納追蹤 婦團籲應重視女性需求

中央社／ 台北2日電

衛福部擬加強管制3款常見避孕藥引發熱議，多個婦團今天批評，全球已有多個國家將避孕藥轉為指示用藥，衛福部此舉無疑是為難女性、侵害女性自主權，要求政策以女性需求為重。

衛福部日前預告新增3款事後避孕藥納追溯或追蹤系統，再度引發是否應轉類為指示藥品的討論，食藥署昨天則表示，正研議緊急事後避孕藥經「醫師處方」與「藥師指示」雙用藥管道的可行性。

台灣女人連線、婦女新知基金會及婦女救援基金會等團體今天召開聯合記者會，對於衛福部近日擬加強管制事後避孕藥措施大表不滿，批評制度忽視女性需求、為難女人。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，事後避孕藥爭議存在十幾年，但在無社會對話、政策評估情況下，衛福部突然要更嚴格管制，令人錯愕憤怒，「這到底是要為難女人，還是要槓上女人」？

黃淑英也說，台灣女人連線2017年及2024年分別做過「事後避孕藥放寬為指示用藥」問卷調查，結果顯示，超過6成5的民眾支持放寬管制，主要理由包括「方便即時取得」與「提高女性自主」，這顯示社會已逐步理解事後避孕藥作為緊急避孕資源的重要性，也期待制度朝向提升可近性的方向前進，但這次政策方向卻與民意背道而馳。

黃淑英表示，全球已有多個國家把事後避孕藥從處方藥改成指示用藥或成藥，美國甚至在便利商店跟加油站都可以買得到，而民情保守的日本今年2月起也將事後避孕藥改成指示用藥，這些案例都顯示用藥安全不是主要重點。

黃淑英強調，比起擔心藥物副作用對身體的影響，女性更擔心懷孕問題，女性要的是可以實踐的女性自主性，包含事後避孕藥的可近性、可負擔性，充分的衛教資訊跟社會的支持，而非加強管制、為難女性，衛福部應該審慎評估，且有必要的風險及性別影響評估等。

婦女新知基金會主任陳政隆表示，衛福部要加強管制措施時都未與婦女團體進行事前溝通，這顯示政府推動政策時全然缺乏性平意識，這次衛福部預告要加強管制的成分中，其中兩種對於女性身體傷害性較低，WHO也在2022年就建議可列為非處方用藥，不能理解衛福部為何要無視WHO的建議。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，衛福部加強管制事後避孕藥是開倒車做法，實務上曾遇過女性被男友設計而發生性關係，卻因無法即時取得避孕藥而懷孕，後續又因身體狀況被迫墮胎，這種情況到底誰該買單？

杜瑛秋也說，婦產科門診年年減少、有些偏鄉區域甚至沒婦產科，且事後避孕藥也建議於72小時內服用，越晚吃效果越少，然而婦產科看診都在平日，實務上也有許多親密關係暴力的女性被害人等因為害怕被責難，連看婦產科都不敢，真的不是每個人都可以在72小時內即時看診。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，有些言論說嚴加管制事後避孕藥是為了民眾用藥安全，但提高事後避孕藥的可近性跟保障人民身體健康，兩件事本就不互斥，民間團體立場也不鼓勵把事後避孕藥當成是日常避孕的方式。

韓宜臻說，若民眾沒有這樣的知識、不了解正確的避孕方式，政府應該是要投入更前端的性教育，而不是把醫師處方箋當成是唯一的衛教途徑，建議衛福部或教育部應想一想如何從源頭可以把性教育做得更好，而不是讓取得這些藥物變得更困難。

食藥署 衛福部 避孕藥

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