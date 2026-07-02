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巴威最快2天轉強颱！衝擊今年風王辛樂克 是否侵台下周三是關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年第9號颱風巴威今天上午8時生成，預期朝西北方沿著太平洋高壓邊緣移動。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
今年第9號颱風巴威今天上午8時生成，預期朝西北方沿著太平洋高壓邊緣移動。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

巴威颱風成形，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，今年第9號颱風巴威（BAVI）上午8時生成，目前距離台灣還有約4500公里，根據中央氣象署預測，未來2至3天將會達到強烈颱風，並在未來強度達到58m／s、暴風半徑達350公里，衝擊今年辛樂克的風王寶座，將成環流十分廣闊颱風。

路徑方面，「觀氣象看天氣」表示，短期內各國不論傳統物理模式及AI模式，皆預期朝西北方沿著太平洋高壓邊緣移動，一直到東經約130度的位置時，也就是到下周三前後，開始出現比較明顯的預報分歧，在於剛好來到副高邊緣，模式間對於副高減弱的速度仍有差異。

「觀氣象看天氣」表示，提醒下周中後段，巴威颱風逐漸接近，將是一個又大又強的颱風，除非副高未來減弱較快，巴威採取較偏東的路徑北轉，否則下周四至下周六期間，台灣附近風浪都會明顯增強，務必留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 暴雨

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