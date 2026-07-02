大豆油致癌物超標 中聯油脂全面停產 這三家股東供應鏈全踩雷

由國內老牌食品大廠合資成立的中聯油脂公司，其供應的特定批次大豆油爆出嚴重食安疑慮；中聯油脂今天出面召開記者會說明，公司是於6月29日傍晚取得第三方檢驗報告，確認該批次大豆油中的致癌物「苯並芘」含量超出國內法規標準，高達 8.1 ppb（法定標準值為 2 ppb）；由於中聯油脂背後為福懋、福壽、泰山等三家油脂食品巨頭共同出資設立的合資公司，此次原料出問題，也等同讓這三家股東的下游產品全面踩雷。

據了解，中聯油脂成立於1995年，由福懋油脂、福壽實業、泰山企業共同出資設立，主要負責黃豆油、黃豆粉等黃豆相關產品的生產；據了解這四家公司的關係結構並非單純的上下游供應商，而是股東共同持有的合作平台，意即三家食品大廠將部分產能與原料整合至中聯油脂運作；因此，這次中聯油脂原料端失守，身為共同投資者兼下游接收原料業者的福懋、福壽、泰山，第一時間全數受到波及。

對於外界關心的回收進度與受影響品牌，蔣襄理回應，第一時間發現時就已配合總公司啟動回收，目前相關產品「都已經回收了，都在處理了」。不過針對具體的回收數量、受影響的品牌細節以及下游分裝品項，他則表示生產廠僅負責製造大豆沙拉油，後續的分裝、品牌通路銷售與具體數量皆由總公司（大統益）全權處理，廠方無法代表發言。

中聯油脂表示，公司秉持「先控制風險，再釐清責任」的危機處理模式，後續將完全配合主管機關指示，並邀請專家協助，以最快速度釐清製程異常的原因。廠方必須提出製程改善措施與檢討報告，並在檢附相關確效證明送交食安處核可後，才可恢復作業。中聯油脂也對此事件造成大眾不便深表歉意。