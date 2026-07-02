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4歲女童腹痛嘔吐竟非腸胃炎 猛爆性心肌炎1小時內惡化

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師吳愷祐表示，心電圖顯示兒童猛爆性心肌炎病人曾出現嚴重心律不整。提醒家長，兒童心肌炎多由病毒感染引起，初期類似感冒或腸胃炎，病程可能快速惡化，疑似症狀應儘速就醫。圖／新竹台大分院提供
醫師吳愷祐表示，心電圖顯示兒童猛爆性心肌炎病人曾出現嚴重心律不整。提醒家長，兒童心肌炎多由病毒感染引起，初期類似感冒或腸胃炎，病程可能快速惡化，疑似症狀應儘速就醫。圖／新竹台大分院提供

新竹一名4歲女童連續3天出現發燒、嘔吐及腹痛症狀，家屬原以為是急性腸胃炎，曾帶往附近醫療院所就醫觀察。不料第4天病情急遽惡化，女童突然出現臉色蒼白、精神疲倦及嗜睡等異常情形，家屬緊急送往新竹台大分院新竹醫院急診。檢查後確診為致命性「猛爆性心肌炎」，並一度併發致命性心律不整「心室頻脈」，所幸醫院緊急搶救與治療，病情逐步穩定，成功脫離險境，目前已順利出院休養。

新竹台大分院指出，女童到院時已出現全身虛弱、心跳過快、呼吸窘迫及休克等危急徵兆。醫療團隊立即安排抽血及影像檢查，發現心肌肌鈣蛋白（Troponin-T）數值明顯升高，心臟超音波亦顯示左心室收縮功能下降、左心室擴大並合併二尖瓣逆流，確診為急性猛爆性心肌炎。

新竹台大分院小兒部兒科急診醫師吳愷祐表示，兒童心肌炎初期症狀與腸胃炎或感冒相當類似，常以腹痛、嘔吐、食慾不振等表現為主，容易延誤黃金治療時間。兒童也不像成人常會主動表達胸痛不適，反而可能以精神不佳、活動力下降或嗜睡等症狀表現，增加臨床判斷困難度。

吳愷祐說，女童到院後短短1小時內病況急轉直下，出現致命性心律不整「心室頻脈」。醫療團隊緊急給予藥物及強心劑治療，仍無法控制病情，隨即請心臟外科醫師以葉克膜（ECMO）暫時取代心肺功能，協助度過急性心臟發炎期。在重症醫療團隊全力照護下，女童心臟功能逐步恢復，成功移除葉克膜並康復出院。

吳愷祐指出，兒童心肌炎多由病毒感染引起，常見致病原包括腸病毒、腺病毒及流感病毒等。當病毒侵襲心肌導致心臟功能受損，病程可能快速惡化，部分病童甚至可能在24小時內出現休克或心臟衰竭，嚴重時恐危及生命。多數輕症兒童心肌炎經適當治療後可完全恢復，但猛爆性心肌炎可能導致猝死、心臟收縮功能受損或心律不整，甚至演變為擴張型心肌病變等不可逆傷害。

近期腸病毒及呼吸道病毒仍活躍，吳愷祐提醒，家長若發現孩子感染後出現精神極度疲倦、嗜睡、活動力明顯下降，或持續嘔吐、腹痛，以及呼吸急促、喘、臉色蒼白、四肢冰冷等情形，甚至出現胸悶、心跳過快、昏厥等症狀時，應儘速送醫評估，把握黃金治療時間，以提升治療成功率與改善預後。

台大 新竹 心跳 腸胃炎

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