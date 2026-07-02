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農退儲金提繳比例追溯1月調降 多繳金額8月退費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院已核定「農民退休儲金條例」修正條文施行日期，其中，調整政府與農民提繳負擔比例部分，為及早減輕農民提繳負擔，追溯自民國115年1月1日起生效。聯合報系資料照
行政院已核定「農民退休儲金條例」修正條文施行日期，其中，調整政府與農民提繳負擔比例部分，為及早減輕農民提繳負擔，追溯自民國115年1月1日起生效。聯合報系資料照

行政院已核定「農民退休儲金條例」修正條文施行日期，其中，調整政府與農民提繳負擔比例部分，為及早減輕農民提繳負擔，追溯自民國115年1月1日起生效；擴大農民退休儲金制度適用對象部分則自8月1日起施行。農業部表示，這次修法除降低參加農退儲金農民的提繳負擔外，也將退休保障擴及更多實際從事農業工作者，鼓勵留農、穩定從農，建構更完善的農民退休保障體系。

農業部說，農民退休儲金制度自110年開辦，原本由政府及農民各負擔50%，這次修法調整政府與農民提繳比例，在不影響農民退休保障水準下，將農民負擔比例降至40%、政府負擔比例提高至60%，降低農民每月自付金額。為使農民及早受惠，行政院核定該項修正追溯自1月1日起生效。

另外，這次修法也擴大制度適用對象，新增實際從事農業工作的勞（國）保農（漁）民，其農業經營具一定規模以上並以農為業，且未由雇主提繳職業退休金者，可提繳農民退休儲金。農業部說，這讓過去未能參加農保而無法加入農退儲金者，也能逐步累積退休儲金。

農業部表示，考量新增適用對象涉及資格審查、申辦程序、資訊系統建置及跨機關行政作業等配套措施，擴大適用對象預計8月1日起施行。

農業部提醒，現已參加農民退休儲金制度且符合資格者，自115年1月1日起適用新的提繳負擔比例，施行日期公布前多扣繳的金額，預計8月間辦理退費作業；至於新增適用對象，8月1日起可依規定向農（漁）會提出申請參加。

農民 農業部 行政院 退休

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