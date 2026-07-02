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越開刀越塞？彰化男2度手術仍「吸不到氣」 醫揭真相：空鼻症惹禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師吳佩璇（左）向回診的李男（右）說明內視鏡微創鼻腔重建手術後，引導氣流回歸正常路徑。圖／烏日林新醫院提供
醫師吳佩璇（左）向回診的李男（右）說明內視鏡微創鼻腔重建手術後，引導氣流回歸正常路徑。圖／烏日林新醫院提供

「明明鼻子變通了，卻反而吸不到空氣？」彰化北斗48歲李姓男子4年前因鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚問題2度手術，沒想到近兩年一感冒就嚴重鼻塞，還引發反覆頭痛與失眠，經向台中烏日林新醫院耳鼻喉科醫師吳佩璇求診評估，才發現罹患空鼻症，所幸接受內視鏡微創鼻腔重建手術，2周後便找回久違的順暢呼吸。

吳佩璇說明，鼻甲具調節氣流、加溫、加濕與過濾空氣等重要功能，若鼻甲被過度切除，造成鼻腔結構過於空曠，吸入氣流成混亂渦流，無法有效接觸鼻腔黏膜感測器，加上黏膜與三叉神經末梢受損，患者易出現「明明有呼吸，卻感覺吸不到氣」症狀。

吳佩璇指出，空鼻症常伴隨鼻腔極度乾燥、惡臭結痂、嗅覺減退、睡眠障礙、長期疲勞、心悸、腦霧感，甚至焦慮、憂鬱與恐慌等精神心理問題，令人困擾。空鼻症症狀多元，部分患者往往多年求診仍找不到真正原因。

吳佩璇說明，針對這類診斷困難的個案，需綜合評估病史、鼻腔內視鏡及影像檢查評估，其中「棉花實驗為重要檢查方式之一，透過將棉花放置於原鼻甲位置模擬鼻腔阻力，若患者立即感到呼吸改善，即高度懷疑為空鼻症。

吳佩璇指出，若空鼻症症狀嚴重影響生活，會建議患者接受內視鏡微創鼻腔重建手術，醫師利用自體軟骨（如耳軟骨、肋軟骨）、異體骨或人工生物材料，植入鼻腔下側壁，目標是重新縮小鼻腔體積，引導氣流回歸正常路徑，是目前較具成效的根治方案。

吳佩璇提醒，鼻腔手術並非一味追求「越通越好」，如何保留鼻腔黏膜、維持氣流穩定與神經感知功能，才是手術成功關鍵。若民眾曾接受鼻部手術，術後長期出現鼻腔乾燥、呼吸不順、頭痛或睡眠障礙等症狀，應及早尋求專業耳鼻喉科醫師評估，避免症狀惡化影響身心健康。

彰化

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