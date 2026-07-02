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事後避孕藥擬納嚴管 范雲：除醫界、藥界意見外 更應評估性別影響

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，引發討論。圖／聯合報系資料照
衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，引發討論。圖／聯合報系資料照

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界討論。民進黨立院黨團書記長范雲表示，確實聽到各界憂慮與不同聲音，她也提醒衛福部，相關政策除聽取醫界、藥界意見外，更應進行性別影響評估，畢竟涉及女性健康與身體自主權。

范雲表示，衛福部公布相關措施後，各界已提出不少憂慮與不同聲音，身為女性，她也對相關擔憂感同身受，昨天第一時間提醒衛福部，這類藥物的開放其實是婦女團體多年來持續倡議的重要議題，過去衛福部也曾主張朝開放方向推動，並搭配相關輔導措施及藥物分流管理，例如區分成年與未成年民眾採取不同管理方式。

范雲提到，她已提醒衛福部，對於這類涉及女性健康的重要政策，不應只聽取醫界與藥界的專業意見，也應同步進行性別影響評估，因為相關措施涉及女性健康及女性身體自主權，必須審慎評估各項影響。而婦女團體已多次引用世界衛生組織（WHO）相關建議，認為應讓女性能夠適當使用相關藥物，相關的輔導、配套與衛教，都應該一起來監督。

范雲 避孕藥 衛福部

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