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三鶯線驚見「3個2號出口」民眾傻眼：約見面到底要去哪一個？

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運三鶯線。本報資料照片
捷運三鶯線。本報資料照片

新北捷運三鶯線近日試營運，不少民眾搶搭首航體驗，不過卻有網友意外發現車站出口標示出現令人傻眼的設計，同一車站竟然出現3個「2號出口」，影片曝光後迅速在網路掀起討論，不少人直呼「太低級的錯誤」。

一名網友在Threads分享影片，實際走訪三鶯線LB08鶯歌車站，畫面中可見他一路移動，竟陸續拍到3個不同位置都標示為「2號出口」，讓他忍不住以「今天跟你約2號出口喔」、「？？？」作為影片發文。

原PO事後說明，3個出口分別設置不同設施，其中一處僅有電扶梯、一處僅有電梯、另一處則只有樓梯，而且彼此距離並不近，影片全程沒有剪輯，而是一路跑著拍攝完成。

影片曝光後吸引大量網友留言，「2號出口有三個」、「約見面到底是哪一個2號出口」、「北邊的2號、中間的2號還是南邊的2號？」、「這種錯誤真的很低級」、「施工跟驗收到底怎麼過的」、「試營運是在抓Bug嗎？」

也有人認為，若因應不同設施需求，其實可改採「2A、2B、2C」等方式區分，避免旅客混淆。貼文也釣出地方人士與相關單位回應。有議員留言表示，已注意到相關情況，將向捷運局反映改善；原PO則回覆感謝，並表示辛苦了。

除了出口編號引發討論外，不少網友也被原PO拍攝影片的穩定度吸引，紛紛笑問「你是空拍機嗎？」「你是騎機車拍的嗎？」原PO則透露，其實自己一路用跑的，只是手機防手震效果很好，因此畫面看起來格外平穩。

三鶯線 新北捷運

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