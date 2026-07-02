氣象署曝巴威颱風最新動向 關注下周中後期北轉影響

未來1周大致還是多雲到晴的穩定天氣，不過台東和恆春半島有短暫陣雨。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，目前在西北太平洋上有兩個熱帶系統，距離台灣都比較遙遠，尤其是在台灣東南東方約1千多公里的海面上，為今天上午8時形成的第9號颱風巴威。

目前雲系發展狀況，他說，台灣附近雲量偏少，屬於太平洋高壓勢力範圍，所以未來1周大致上比較晴朗、高溫炎熱天氣，中午過後有午後雷陣雨發展。目前洋面上有兩個熱帶系統，其中在台灣南南西方、位於南海的熱帶性低氣壓，預計未來逐漸朝海南島以及中國廣東、廣西方向移動，對台灣不會有影響。不過，周五、周六預計前往上述地方差旅的民眾，要特別留意颱風動態。

另外，劉宇其表示，今天上午8時在台灣東南東方大約1300公里位置的巴威颱風已經形成，目前結構相當良好，未來路徑逐漸朝向西方前進。未來一段時間受到北方太平洋高壓導引，會以比較偏西的方向穩定移動，預計下周一、下周二先通過關島附近海面，然後持續往西移。

劉宇其表示，預期下周中後期，巴威颱風有機會接近到琉球附近海面。屆時颱風路徑開始有往北偏轉的趨勢，往北的角度目前的預報不確定相當高，持續觀察，它下周後期離台灣遠近的影響不同。而南海海面上的熱帶性低氣壓，今天到明天接近海南島的過程當中，有發展成颱風的機會。

未來1周台灣天氣受到台灣東方高壓的影響，劉宇其表示，高壓的勢力往中國華南伸展過來，因此天氣大致上比較晴朗炎熱。因為高壓帶來偏東南風的關係，迎風面的台東、恆春半島今天雨勢還是會比較明顯一點。

未來降雨趨勢，他說，今天大致上多雲到晴天氣，不過，台東、恆春半島仍有斷斷續續降雨，有些地方達到局部大雨等級。其他地方多雲到晴，但中午過後還是會有午後熱對流發展，所以在山區、中部以北近山區的平地可能有午後雷陣雨出現的機會，預期中部以北山區可能有較大雨勢發生。

劉宇其說，周五、周六水氣比較減少，所以在迎風面台東、恆春半島降雨也趨緩，各地持續多雲到晴天氣，且午後雷雨狀況比較侷限在山區。周日至下周三太平洋高壓勢力稍微減弱一些，整體來說午後雷雨區域變得比較廣泛一些。

溫度趨勢，劉宇其說，也因為未來1周天氣還算是比較晴朗，溫度要特別注意。今天、明天偏向東南風，高溫主要區域來到35度、甚至37度，尤其雙北、中南部內陸地區，尤其屏東地區今天和明天在背風側，溫度會比較高一些，溫度都有機會來到36、37度。中央氣象署已針對屏東縣部分鄉鎮發布紅色燈號的高溫資訊，可能會有連續3天38度高溫出現機會。

劉宇其表示，周六至下周三，風向稍微有些轉變，南部溫度相對沒有這麼極端，但是各地溫度還是達到34至36度左右，仍然相當悶熱。未來1周注意高溫炎熱狀態，中午前後外出務必做好防熱傷害工作。

本周颱風距離台灣仍相當遙遠，劉宇其說，下周當颱風移動到琉球群島的時候，留意後續動態發展。不過，隨著颱風逐漸接近，下周三開始，東半部沿海可能有長浪出現，前往海邊活動注意安全。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供