快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber「機車載客」之亂 公運處：最快今發函Uber 要求說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
Uber將於昨下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務。聯合報系資料照
Uber將於昨下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務。聯合報系資料照

Uber昨宣布在北投推出為期一個月免費的「機車載客」試辦服務，遭交通部及北市交通局宣布此舉違法。交通局今表示，昨下午有民眾成功叫到車，但未提供相關資料，因此難有事證開罰，今將蒐集相關資訊，最快今天到明天發函Uber要求說明。

公共運輸處一般運輸科科長何毓婷說，昨天下午4點後，有民眾成功在手機APP畫面呈現叫到車，不過因為沒有提供平台相關資料，包含整個趟次的執行、車號、完成行駛等，所以難以開罰，但今已著手彙整相關資料及照片，最快今天、明天將發函請Uber說明。

她說，目前接到Uber公司的訊息，是將試辦一個月機車載客的計畫，但也有強調一個月蒐集相關意見，若遇到狀況會提前結束，「市府態度從事前就向Uber公司說明，這已是違法行為，且現在還是上線，所以會再次強調行為已違法。」

公運處昨也聲明，若平台業者以機車從事載客媒合，已涉及未經核准經營汽車運輸業，依現行規定，違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照，平台業者最高可處2500萬元罰鍰。不過，何毓婷說，開罰與否也需要民眾提供完整叫車資訊。

她說，但民眾可能會顧慮到叫車資訊公開，會影響到自身使用APP的權益，所以目前都還沒有收到民眾反應。

何毓婷強調，目前持續和北投警分局觀察案子，後續也會是狀況是否到現場稽查。

Uber 機車 北投

延伸閱讀

機車載客選項出現！公運處批Uber踏出違法第一步 將要求說明

無視法令 Uber免費機車載客 北市府要罰

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber 推免費機車載客 違法

相關新聞

三鶯線驚見「3個2號出口」民眾傻眼：約見面到底要去哪一個？

新北捷運三鶯線近日試營運，不少民眾搶搭首航體驗，不過卻有網友意外發現車站出口標示出現令人傻眼的設計，同一車站竟然出現3個「2號出口」，影片曝光後迅速在網路掀起討論，不少人直呼「太低級的錯誤」。

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

大豆油致癌物超標 中聯油脂發聲明：改為每批油品 委外送驗才出貨

中聯油脂公司特定批次大豆油爆出致癌物「苯並芘（BaP）」超標事件，引發社會關注。中聯油脂今天於官網正式張貼致歉聲明稿，坦言該加工沙拉油供應給福壽、福懋、泰山等三家股東食品廠，並宣布即日起全面加嚴管理，從原本的每季檢驗，改為「每批次油品」皆須委外送驗，確認合格後方可出貨。

上午11時45分花蓮秀林規模3.5地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午11時45分，在花蓮縣政府西南方19.3公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度14.1公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。