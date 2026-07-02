Uber「機車載客」之亂 公運處：最快今發函Uber 要求說明

Uber昨宣布在北投推出為期一個月免費的「機車載客」試辦服務，遭交通部及北市交通局宣布此舉違法。交通局今表示，昨下午有民眾成功叫到車，但未提供相關資料，因此難有事證開罰，今將蒐集相關資訊，最快今天到明天發函Uber要求說明。

公共運輸處一般運輸科科長何毓婷說，昨天下午4點後，有民眾成功在手機APP畫面呈現叫到車，不過因為沒有提供平台相關資料，包含整個趟次的執行、車號、完成行駛等，所以難以開罰，但今已著手彙整相關資料及照片，最快今天、明天將發函請Uber說明。

她說，目前接到Uber公司的訊息，是將試辦一個月機車載客的計畫，但也有強調一個月蒐集相關意見，若遇到狀況會提前結束，「市府態度從事前就向Uber公司說明，這已是違法行為，且現在還是上線，所以會再次強調行為已違法。」

公運處昨也聲明，若平台業者以機車從事載客媒合，已涉及未經核准經營汽車運輸業，依現行規定，違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照，平台業者最高可處2500萬元罰鍰。不過，何毓婷說，開罰與否也需要民眾提供完整叫車資訊。

她說，但民眾可能會顧慮到叫車資訊公開，會影響到自身使用APP的權益，所以目前都還沒有收到民眾反應。

何毓婷強調，目前持續和北投警分局觀察案子，後續也會是狀況是否到現場稽查。