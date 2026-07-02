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深化台越人才交流 易飛網攜手德育學院栽培航空觀光人才
台越關係愈來愈緊密，除了教育交流與產業合作外，旅遊業也開始打國際人培育平台。易飛網旅行社暨越捷航空台灣總代理，日前與德育護理健康學院正式簽署產學合作備忘錄，雙方將結合航空、旅遊及高等教育資源，共同推動國際學生培育、實習就業與跨國產學合作事項。
易飛網旅行社董事長周昀生表示，隨著全球航空及觀光市場快速復甦，台灣政府積極推動新南向政策，企業也對語言能力、跨文化溝通能力及具備國際視野的人才需求日增，這次與德育合作，不僅可協助越南學生來台安心求學，更希望透過完整的招生-實習-就業等一條龍培育方式，建立永續人才供應鏈，實踐企業社會責任與人才永續發展目標。
越捷航空台灣總代理也說，越捷長期深耕台越航線，未來將持續支持雙方合作，善用航空網路優勢，促進台越教育、文化、人才交流，讓更多青年擁有國際發展舞台。
德育護理健康學院校長翁進坪說，學校近年積極推動國際化教育，持續拓展海外招生與產學合作，目前全校約有800餘名越南籍學生，未來將可透過這項合作，提供學生更多元的國際實習、就業與職涯發展機會。
雙方合作內容將包括建立越南學生來台就學之航空運輸及機票服務合作機制。提供學生於易飛網旅行社及相關企業實習機會，培養國際旅遊及航空專業人才。建立越南學生畢業後在台就業媒合平台，協助優秀國際人才留台發展。推動航空旅遊、觀光休閒、智慧服務及跨文化交流等產學合作計畫。
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