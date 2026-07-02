沈伯洋喊「好的醫學中心」惹議！ 石崇良：醫院沒有高低之分

針對近日民進黨台北市長參選人沈伯洋談論萬芳醫院要怎麼成為「好的醫學中心」，引發各界討論。衛福部長石崇良今表示，台灣所有通過評鑑的醫學中心，都符合相同的醫療品質標準，不應以「好或不好」區分，更沒有高低優劣之分，真正重要的是落實分級醫療，讓不同層級醫院各司其職，才能讓醫療資源發揮最大效益。

石崇良說，目前全台約有450家醫院，皆須接受衛福部委託醫院評鑑機構辦理評鑑，不同層級醫院依照各自任務提供醫療服務，並非醫院規模愈大就代表醫療品質愈好。

石崇良指出，醫學中心、區域醫院及地區醫院，各自肩負不同角色。社區常見疾病、慢性病及穩定病人，可由社區醫院及基層診所照護。至於重症、急重難罕疾病及高度專科治療，則由醫學中心負責，這也是政府長年推動分級醫療制度的核心精神。

「醫院沒有大小優劣之分，而是病人應該到最適合的地方接受治療。」石崇良表示，如果所有病人都擠進醫學中心，不僅造成急診壅塞，也會排擠真正需要高階醫療資源的重症患者，因此建立完善轉診制度，比比較醫院誰比較好更重要。

對於外界認為部分醫學中心彼此仍有差距，石崇良表示，所有通過醫學中心評鑑的醫院，都具備相同等級的醫療能力與品質要求，只是在不同專科領域，各醫院發展特色不同，沒有必要刻意比較高下。

石崇良舉例，馬偕紀念醫院以婦產科及兒科聞名，在婦幼醫療累積深厚實力，即使與其他大型醫學中心相比，也毫不遜色。同樣地，不同醫學中心在癌症、器官移植、神經醫學、心血管疾病等領域，也各有長期投入與特色發展。政府持續推動分級醫療，民眾不必迷信特定醫院或醫學中心，應依照疾病嚴重程度選擇最適合的醫療院所。