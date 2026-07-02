通勤族注意！桃園火車站失火 地上積水浮油、趕車恐摔傷

桃園火車站一早驚傳祝融之災。通勤族到車站要搭車，卻發現地面上都是積水，上面還浮著一層油，快走趕車恐怕會跌倒摔傷。台鐵公司表示，桃園站內炸雞店失火，因啟動自動灑水裝置，才會導致車站淹水。

桃園火車站今天清晨5時40發生火警，起火點位於車站2樓付費區的炸雞店廚房，廚具與材料燃燒後延燒至上方冷氣室內機，燃燒面積約0.5平方公里。

旅客說一早到車站後，發現地面積水面積大到2樓大廳封閉清理，且水上浮著厚厚一層油，直呼好可怕。提醒通勤族早點出門，否則這樣的積水程度，無法快速走路趕車，希望可以早點排除狀況。

台鐵表示，燃燒現場因冒出濃煙及明火，作動消防系統，並自動灑水。因消防設備作動噴灑大量消防水，導致通往南下、北上月台電梯控制設備。因場站清理作業及電梯檢測需要暫停電梯使用，造成不便旅客，敬請見諒。