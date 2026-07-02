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通勤族注意！桃園火車站失火 地上積水浮油、趕車恐摔傷

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
桃園火車站2樓一間店家今天清晨發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前，已由店內自動撒水設備啟動撲滅。記者朱冠諭／翻攝
桃園火車站2樓一間店家今天清晨發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前，已由店內自動撒水設備啟動撲滅。記者朱冠諭／翻攝

桃園火車站一早驚傳祝融之災。通勤族到車站要搭車，卻發現地面上都是積水，上面還浮著一層油，快走趕車恐怕會跌倒摔傷。台鐵公司表示，桃園站內炸雞店失火，因啟動自動灑水裝置，才會導致車站淹水。

桃園火車站今天清晨5時40發生火警，起火點位於車站2樓付費區的炸雞店廚房，廚具與材料燃燒後延燒至上方冷氣室內機，燃燒面積約0.5平方公里。

旅客說一早到車站後，發現地面積水面積大到2樓大廳封閉清理，且水上浮著厚厚一層油，直呼好可怕。提醒通勤族早點出門，否則這樣的積水程度，無法快速走路趕車，希望可以早點排除狀況。

台鐵表示，燃燒現場因冒出濃煙及明火，作動消防系統，並自動灑水。因消防設備作動噴灑大量消防水，導致通往南下、北上月台電梯控制設備。因場站清理作業及電梯檢測需要暫停電梯使用，造成不便旅客，敬請見諒。

桃園火車站2樓一間店家今天清晨發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前，已由店內自動撒水設備啟動撲滅。記者朱冠諭／翻攝
桃園火車站2樓一間店家今天清晨發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前，已由店內自動撒水設備啟動撲滅。記者朱冠諭／翻攝

台鐵 桃園 火車站 火災

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