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近8成癌友不願居家化療 石崇良：並非強制推動 也不是所有癌友都適用

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
健保署規畫推動「居家化療」試辦計畫，近八成患者對居家化療不願意接受，衛福部長石崇良表示，待累積經驗後，再逐步擴大辦理。記者廖靜清／攝影
健保署規畫推動「居家化療」試辦計畫，近八成患者對居家化療不願意接受，衛福部長石崇良表示，待累積經驗後，再逐步擴大辦理。記者廖靜清／攝影

健保署規畫推動「居家化療」試辦計畫，希望讓符合條件的癌症患者，在家中完成部分化學治療，減少反覆住院的不便。不過，病友團體調查指出，近八成患者對居家化療不願意接受。衛福部長石崇良強調，居家化療並非強制推動，而是提供病人多一種治療選擇，第一階段並不是依癌症種類區分，而是優先選擇安全性較高、適合居家使用的藥物。

石崇良表示，居家化療的概念，與近年推動的「居家醫療」、「在家住院」及「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」相似，許多國家早已實施多年，目的都是希望減少不必要的住院天數，讓患者能在熟悉、舒適的環境中接受治療，同時降低醫療資源負擔。

石崇良指出，目前健保署規畫第一階段並非鎖定特定癌別，而是以藥物安全性作為主要考量，其中以化療藥物5-FU（5-Fluorouracil）為代表。這類藥物原本就是採持續輸注方式治療，病人裝上攜帶式輸注幫浦後，可連續輸注約46至48小時。

根據健保統計，目前每年約有10萬人次患者，僅因接受5-FU持續輸注而住院一至兩天。石崇良指出，這類患者住院期間，多數並非接受特殊醫療處置，而是等待藥物滴注完成，因此若能將治療移到家中，不僅可減少住院，也有助於提升生活品質。

此外，患者多半須已植入皮下人工血管（Port-A），透過中央靜脈輸注藥物，避免一般周邊靜脈反覆注射造成血管受損或藥物外滲，也能降低感染風險。石崇良表示，推動任何新制度都會循序漸進，就像當初推動居家住院一樣，會先從安全性高、成熟度高的模式開始，累積經驗後再逐步擴大，最重要的是讓民眾擁有更多選擇，而不是取代現有住院治療。

健保 癌症 石崇良

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