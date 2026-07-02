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致癌物超標「沙拉油」增至21項 最新問題產品名單看這裡

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，食藥署正追查中聯油脂的1300噸毒油事件，在原因尚未釐清之前，已要求業者停止相關生產作業。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，食藥署正追查中聯油脂的1300噸毒油事件，在原因尚未釐清之前，已要求業者停止相關生產作業。記者廖靜清／攝影

國內再傳食用油品質事件。衛福部食藥署昨公布，中聯油脂公司代工生產的大豆沙拉油，檢出致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene）」超過法規限量，第一時間已要求問題產品全面下架，昨晚公布十五品項後，最新公布波及產品已增至廿一項。

衛福部長石崇良指出，問題產品在今年4月生產，當時原料送驗均符合規定。直到後續成品抽驗異常後，再回頭檢驗同批原料殘留樣品時，才發現部分原料已出現不符合規定情形，因此食藥署正與地方衛生局共同追查，是原料品質變化，還是製造過程包括溫度控制等環節出現問題。

外界關注是否涉及業者蓄意添加。石崇良表示，目前初步調查並沒有證據顯示有人為添加，而是製程是否出現異常仍待釐清。在原因尚未釐清之前，已要求業者停止相關生產作業，避免相同問題再次發生。

石崇良表示，食藥署在6月30日接獲地方衛生單位通報，檢驗發現中聯代工的大豆沙拉油苯駢芘超標，因此7月1日立即公布產品批號，要求全面下架。目前掌握問題產品約52萬公斤，製造日期為今年4月4日，有效期限至9月30日，除了中聯公司外，同批產品也供應另外三家業者販售，因此相關產品均同步下架回收。民眾若家中持有相同批號產品，可向原購買通路辦理退貨。

目前統計，這批多達1300公噸的問題原料油已經流入泰山（約291公噸）、福壽（約421公噸）以及福懋（約588公噸）等三大知名企業，共高達21項油品受到波及中鏢，台中市食安處下令全面停產。

中聯「大豆沙拉油」受影響產品品項與批號，紅框處為昨晚新增品項。圖／台中食安處提供
中聯「大豆沙拉油」受影響產品品項與批號，紅框處為昨晚新增品項。圖／台中食安處提供

石崇良 沙拉油 食藥署

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