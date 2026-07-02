促提事後藥轉類時程表 藥師公會：政府不該再以保護之名行限制之實

衛福部食藥署預告嚴管事後避孕藥，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發討論，昨食藥署表示將加速推動事後藥轉類，確保民眾可即時用藥。藥師公會指出，事後藥轉類已在食藥署相關委員會通過逾10年，遲未公告，衛福部應提出具體時程，不該「以保護之名，行限制之實」，與婦女權益背道而馳。

食藥署將Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate三項藥品納入追蹤追溯藥品，首項為胃潰瘍治療用藥及墮胎用藥，後二者為事後避孕藥。藥師公會榮譽理事長黃金舜指出，近期有移工購買Misoprostol藥品，私下提供其他移工作為墮胎用藥，為保障用藥安全將該項藥物納入追蹤追溯，全聯會願全力配合，但事後避孕藥世衛組織已證實安全性高、無重大醫療傷害，應讓婦女方便取得。

黃金舜指出，事後避孕藥具時效性，24小時內用藥避孕效果為95%，48小時內用藥效果下降為8成，若延後至72小時才用藥，避孕效果僅剩58%，因應少子化婦產科診所變少，民眾就醫不那麼容易，食藥署又加強管理，已導致婦女朋友憂心，至於食藥署提出藥局先供藥，民眾再回婦產科就醫方案，不僅醫療支出成本高，民眾也須支付掛號費，相關責任歸屬、成本及配套應說明清楚。

藥師公會副發言人王明媛指出，我國7月將迎來消除婦女一切歧視公約（CEDAW）審查，衛福部卻在審查前夕大開倒車，在CEDAW公約中提到，除保障女性終止懷孕權利外，應同步保障緊急避孕藥可近性，世衛組織、美國婦產科醫學會也認定是後避孕藥可由民眾自行決定購買服用，政府應讓女性在時效內保障身體自主權，停止以保護之名行限制之實，理解女性朋友需求，適時接住她們。

藥師公會副秘書長李懿軒指出，事後藥轉類早在10多年前已經食藥署轉類小組同意通過，不知為何直至今日並未公告實施，衛福部提出時間表及配套措施，讓政策盡快落實，此外，事後避孕藥涉及女性性自主等議題，而非單純醫療議題，國際上多將藥局視為基層醫療網、社會安全網一部分，由藥局連結相關資源，保障民眾權益，我國也應趁本次機會，朝此方向邁進。