快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

促提事後藥轉類時程表 藥師公會：政府不該再以保護之名行限制之實

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藥師公會指出，事後藥轉類已在食藥署相關委員會通過逾10年，卻遲未公告，衛福部應提出具體時程，不該以防衛性行政思維，「以保護之名，行限制之實」，與婦女權益背道而馳。記者林琮恩／攝影
藥師公會指出，事後藥轉類已在食藥署相關委員會通過逾10年，卻遲未公告，衛福部應提出具體時程，不該以防衛性行政思維，「以保護之名，行限制之實」，與婦女權益背道而馳。記者林琮恩／攝影

衛福部食藥署預告嚴管事後避孕藥，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發討論，昨食藥署表示將加速推動事後藥轉類，確保民眾可即時用藥。藥師公會指出，事後藥轉類已在食藥署相關委員會通過逾10年，遲未公告，衛福部應提出具體時程，不該「以保護之名，行限制之實」，與婦女權益背道而馳。

食藥署將Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate三項藥品納入追蹤追溯藥品，首項為胃潰瘍治療用藥及墮胎用藥，後二者為事後避孕藥。藥師公會榮譽理事長黃金舜指出，近期有移工購買Misoprostol藥品，私下提供其他移工作為墮胎用藥，為保障用藥安全將該項藥物納入追蹤追溯，全聯會願全力配合，但事後避孕藥世衛組織已證實安全性高、無重大醫療傷害，應讓婦女方便取得。

黃金舜指出，事後避孕藥具時效性，24小時內用藥避孕效果為95%，48小時內用藥效果下降為8成，若延後至72小時才用藥，避孕效果僅剩58%，因應少子化婦產科診所變少，民眾就醫不那麼容易，食藥署又加強管理，已導致婦女朋友憂心，至於食藥署提出藥局先供藥，民眾再回婦產科就醫方案，不僅醫療支出成本高，民眾也須支付掛號費，相關責任歸屬、成本及配套應說明清楚。

藥師公會副發言人王明媛指出，我國7月將迎來消除婦女一切歧視公約（CEDAW）審查，衛福部卻在審查前夕大開倒車，在CEDAW公約中提到，除保障女性終止懷孕權利外，應同步保障緊急避孕藥可近性，世衛組織、美國婦產科醫學會也認定是後避孕藥可由民眾自行決定購買服用，政府應讓女性在時效內保障身體自主權，停止以保護之名行限制之實，理解女性朋友需求，適時接住她們。

藥師公會副秘書長李懿軒指出，事後藥轉類早在10多年前已經食藥署轉類小組同意通過，不知為何直至今日並未公告實施，衛福部提出時間表及配套措施，讓政策盡快落實，此外，事後避孕藥涉及女性性自主等議題，而非單純醫療議題，國際上多將藥局視為基層醫療網、社會安全網一部分，由藥局連結相關資源，保障民眾權益，我國也應趁本次機會，朝此方向邁進。

食藥署 衛福部 避孕藥

延伸閱讀

事後避孕藥嚴管惹議 食藥署擬雙軌並行

「男人沒保險套就別跟他上床」嚴管事後藥炸鍋 林靜儀遭批角色混淆

嚴管事後避孕藥掀風暴 醫：亂吃有風險「安全比自由更重要」

事後避孕藥擬改列指示藥掀論戰！ 衛福部強調「不是放寬墮胎藥」

相關新聞

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

深化台越人才交流 易飛網攜手德育學院栽培航空觀光人才

台越關係愈來愈緊密，除了教育交流與產業合作外，旅遊業也開始打國際人培育平台。易飛網旅行社暨越捷航空台灣總代理，日前與德育護理健康學院正式簽署產學合作備忘錄，雙方將結合航空、旅遊及高等教育資源，共同推動國際學生培育、實習就業與跨國產學合作事項。

沈伯洋喊「好的醫學中心」惹議！ 石崇良：醫院沒有高低之分

針對近日民進黨台北市長參選人沈伯洋談論萬芳醫院要怎麼成為「好的醫學中心」，引發各界討論。衛福部長石崇良今表示，台灣所有通過評鑑的醫學中心，都符合相同的醫療品質標準，不應以「好或不好」區分，更沒有高低優劣之分，真正重要的是落實分級醫療，讓不同層級醫院各司其職，才能讓醫療資源發揮最大效益。

苯駢芘超標！21品項 1300公噸問題油流入市面 醫揭一級致癌物真相

衛福部食藥署公布，中聯油脂公司自主檢驗發現，一批「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量超標，油品已流向泰山、福壽及福懋等業者，總量約達1300公噸，受影響產品已增至21項，呼籲民眾停止食用。台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，苯駢芘通常與高溫加熱有關，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，大腸癌、胃癌等消化道癌症風險。

通勤族注意！桃園火車站失火 地上積水浮油 趕車恐摔傷

桃園火車站一早驚傳祝融之災。通勤族到車站要搭車，卻發現地面上都是積水，上面還浮著一層油，快走趕車恐怕會跌倒摔傷。台鐵公司表示，桃園站內炸雞店失火，因啟動自動灑水裝置，才會導致車站淹水。

近8成癌友不願居家化療 石崇良：並非強制推動 也不是所有癌友都適用

健保署規畫推動「居家化療」試辦計畫，希望讓符合條件的癌症患者，在家中完成部分化學治療，減少反覆住院的不便。不過，病友團體調查指出，近八成患者對居家化療不願意接受。衛福部長石崇良強調，居家化療並非強制推動，而是提供病人多一種治療選擇，第一階段並不是依癌症種類區分，而是優先選擇安全性較高、適合居家使用的藥物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。