聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風今生成巔峰可達強颱 粉專：模式有往東修正趨勢 路線仍有變數
今年第9號颱風巴威形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，巴威颱風將持續增強，巔峰可達強烈颱風。最近幾報模式有往東修正的趨勢，表示路線尚未明朗，仍有不小變動空間。距離還滿遠的，建議再多觀察幾天，再來準備都還來得及。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但無論颱風是否靠近台灣，下周四起，台灣東部沿海、基隆北海岸、恆春半島勢必有長浪發生，這段時間如有安排海上活動，務必謹慎考量。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。