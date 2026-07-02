巴威颱風今生成巔峰可達強颱 粉專：模式有往東修正趨勢 路線仍有變數

針對近日民進黨台北市長參選人沈伯洋談論萬芳醫院要怎麼成為「好的醫學中心」，引發各界討論。衛福部長石崇良今表示，台灣所有通過評鑑的醫學中心，都符合相同的醫療品質標準，不應以「好或不好」區分，更沒有高低優劣之分，真正重要的是落實分級醫療，讓不同層級醫院各司其職，才能讓醫療資源發揮最大效益。

2026-07-02 10:09