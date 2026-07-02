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事後避孕藥擬改列指示藥掀論戰！ 衛福部強調「不是放寬墮胎藥」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，三種藥物納入藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別，正式上路前一定會有完整配套措施。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，三種藥物納入藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別，正式上路前一定會有完整配套措施。記者廖靜清／攝影

衛福部食藥署近日預告，擬將人工流產藥Misoprostol及兩款事後避孕藥Levonorgestrel、Ulipristal acetate納入藥品追溯或追蹤系統，預告期間至8月23日止，共計60天，這項嚴管政策引發外界質疑。衛福部長石崇良今強調，這次預告涉及的三項藥物用途並不相同，其中更有一項是治療胃潰瘍藥物，並非一般民眾認知的「事後避孕藥」。

石崇良說，目前預告納入調整的三項藥物，其作用機轉並不相同，不能全部視為「事後避孕藥」。其中第一項藥物Misoprostol原本是治療胃潰瘍使用，並非荷爾蒙藥物，而是前列腺素類似物，臨床上主要作用是促進子宮收縮，因此通常會與墮胎藥RU486（Mifepristone）併用，協助排出胚胎，本身並不是拿來作為緊急避孕用途。

至於另外兩項藥物，則屬於高劑量黃體素或黃體素受體調節劑，主要作用是在排卵前延遲或抑制排卵，降低受精機率，因此屬於俗稱的「事後避孕藥」。石崇良指出，這類藥物並不適合作為常規避孕方式，而是在避孕失敗、性侵害等緊急狀況下才建議使用，不宜經常服用。

石崇良強調，這次仍只是法規預告階段，正式實施前，食藥署一定會建立完整配套，包括藥師提供用藥諮詢、適應症說明及相關管理措施，目的就是兼顧民眾在緊急情況下取得藥物的便利性，同時確保安全合理使用。

石崇良說，政府近年持續推動藥品追蹤溯源制度，將部分具有特殊管理需求的藥物陸續納入流向管理，希望能掌握藥物流向，避免遭非法販售或不當使用，此次部分藥物也一併納入相關管理機制。

衛福部 避孕藥 墮胎

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