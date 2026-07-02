巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

中央氣象署說，原位於關島東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午8時發展為輕度颱風巴威（BAVI），預測未來朝西北西方向移動，注意最新預報資訊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，關島東方的輕颱巴威，將快速增強為強烈颱風，向西北西前進，下周二行至琉球東南方遠海。各國模式模擬顯示，5天之後，強颱持續向西北西，逼近台灣東側海面，有增強至聖嬰年典型大而強的颱風的機率，但路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅程度差異大，切勿急下定論，應持續觀察模式的調整。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於遠洋的巴威颱風距離太過遙遠，因此未來的5至7天內此系統將會沿著太平洋高壓，一路往西北西移動，並且持續發展增強。一直到下周三左右，來到台灣東南方海域之前，對台灣的天氣都還沒有明顯的影響。

吳聖宇表示，下周四開始，太平洋高壓可能逐漸減弱東退，屆時颱風移動方向也將逐漸開始北轉，北轉的角度大小將決定它是否會在下周五、下周六侵襲台灣附近區域。目前各預報模式，對於它來到台灣東南方之後北轉的預測分歧仍然很大，主要是對於颱風北側太平洋高壓東退的幅度，以及高壓位置是否順利調整到颱風東側的預報情況有較大的差異。

歐洲中期預報中心（ECMWF）的預報，傳統物理模式（IFS）認為颱風北側的高壓東退幅度較小，吳聖宇表示，而且高壓沒有順利調整到颱風東側引導颱風大角度北轉，因此它北轉幅度較小，最後一路朝台灣附近撞進來。但是經過AI調整後的模式預報（AIFS），卻認為颱風北側的高壓會較明顯東退，並且順利調整位置來到颱風東側，引導颱風出現較大角度北轉的現象，最後經過台灣以東到琉球群島一帶海面跟台灣擦身而過，影響的程度相對較小。

吳聖宇表示，這種迫使高壓出現位置調整的變化，跟颱風本身的大小（SIZE）有很大的相關性，跟颱風強度的相關性較低，也就是颱風的SIZE愈大，則愈有機會讓高壓位置出現調整。因此，未來如果它真的如預報發展成一個又大又強的颱風，下周三之後是否能順利讓高壓位置出現調整，就非常值得觀察，同時也關係下周四到12日之間台灣附近的風雨狀況，務必要持續留意最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站

熱低TD09號遭遇垂直風切干擾，雲圖上可以清楚看到低層環流中心外露於南邊的深對流之外，發展速度將被影響，預期應該會比較晚才形成颱風。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專