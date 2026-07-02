快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署說，原位於關島東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午8時發展為輕度颱風巴威（BAVI），預測未來朝西北西方向移動，注意最新預報資訊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，關島東方的輕颱巴威，將快速增強為強烈颱風，向西北西前進，下周二行至琉球東南方遠海。各國模式模擬顯示，5天之後，強颱持續向西北西，逼近台灣東側海面，有增強至聖嬰年典型大而強的颱風的機率，但路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅程度差異大，切勿急下定論，應持續觀察模式的調整。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於遠洋的巴威颱風距離太過遙遠，因此未來的5至7天內此系統將會沿著太平洋高壓，一路往西北西移動，並且持續發展增強。一直到下周三左右，來到台灣東南方海域之前，對台灣的天氣都還沒有明顯的影響。

吳聖宇表示，下周四開始，太平洋高壓可能逐漸減弱東退，屆時颱風移動方向也將逐漸開始北轉，北轉的角度大小將決定它是否會在下周五、下周六侵襲台灣附近區域。目前各預報模式，對於它來到台灣東南方之後北轉的預測分歧仍然很大，主要是對於颱風北側太平洋高壓東退的幅度，以及高壓位置是否順利調整到颱風東側的預報情況有較大的差異。

歐洲中期預報中心（ECMWF）的預報，傳統物理模式（IFS）認為颱風北側的高壓東退幅度較小，吳聖宇表示，而且高壓沒有順利調整到颱風東側引導颱風大角度北轉，因此它北轉幅度較小，最後一路朝台灣附近撞進來。但是經過AI調整後的模式預報（AIFS），卻認為颱風北側的高壓會較明顯東退，並且順利調整位置來到颱風東側，引導颱風出現較大角度北轉的現象，最後經過台灣以東到琉球群島一帶海面跟台灣擦身而過，影響的程度相對較小。

吳聖宇表示，這種迫使高壓出現位置調整的變化，跟颱風本身的大小（SIZE）有很大的相關性，跟颱風強度的相關性較低，也就是颱風的SIZE愈大，則愈有機會讓高壓位置出現調整。因此，未來如果它真的如預報發展成一個又大又強的颱風，下周三之後是否能順利讓高壓位置出現調整，就非常值得觀察，同時也關係下周四到12日之間台灣附近的風雨狀況，務必要持續留意最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站

熱低TD09號遭遇垂直風切干擾，雲圖上可以清楚看到低層環流中心外露於南邊的深對流之外，發展速度將被影響，預期應該會比較晚才形成颱風。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱低TD09號遭遇垂直風切干擾，雲圖上可以清楚看到低層環流中心外露於南邊的深對流之外，發展速度將被影響，預期應該會比較晚才形成颱風。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD10號，今天上午8時增強為輕度颱風巴威，下周可能接近台灣。聯合報系資料照
熱帶性低氣壓TD10號，今天上午8時增強為輕度颱風巴威，下周可能接近台灣。聯合報系資料照

颱風 琉球 吳德榮

延伸閱讀

未來1周酷暑午後雷雨 雙颱將形成 專家曝它下周侵台關鍵變數

熱飆38度高溫 吳德榮：雙颱今將生成 關注它恐急轉強颱不排除逼近台灣

雙颱可能周五生成 最新預估路徑、影響出爐

雙颱將生成誰先搶得命名「巴威」？ 專家評估它機率最大 關注後續變化

相關新聞

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

深化台越人才交流 易飛網攜手德育學院栽培航空觀光人才

台越關係愈來愈緊密，除了教育交流與產業合作外，旅遊業也開始打國際人培育平台。易飛網旅行社暨越捷航空台灣總代理，日前與德育護理健康學院正式簽署產學合作備忘錄，雙方將結合航空、旅遊及高等教育資源，共同推動國際學生培育、實習就業與跨國產學合作事項。

沈伯洋喊「好的醫學中心」惹議！ 石崇良：醫院沒有高低之分

針對近日民進黨台北市長參選人沈伯洋談論萬芳醫院要怎麼成為「好的醫學中心」，引發各界討論。衛福部長石崇良今表示，台灣所有通過評鑑的醫學中心，都符合相同的醫療品質標準，不應以「好或不好」區分，更沒有高低優劣之分，真正重要的是落實分級醫療，讓不同層級醫院各司其職，才能讓醫療資源發揮最大效益。

苯駢芘超標！21品項 1300公噸問題油流入市面 醫揭一級致癌物真相

衛福部食藥署公布，中聯油脂公司自主檢驗發現，一批「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量超標，油品已流向泰山、福壽及福懋等業者，總量約達1300公噸，受影響產品已增至21項，呼籲民眾停止食用。台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，苯駢芘通常與高溫加熱有關，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，大腸癌、胃癌等消化道癌症風險。

通勤族注意！桃園火車站失火 地上積水浮油 趕車恐摔傷

桃園火車站一早驚傳祝融之災。通勤族到車站要搭車，卻發現地面上都是積水，上面還浮著一層油，快走趕車恐怕會跌倒摔傷。台鐵公司表示，桃園站內炸雞店失火，因啟動自動灑水裝置，才會導致車站淹水。

近8成癌友不願居家化療 石崇良：並非強制推動 也不是所有癌友都適用

健保署規畫推動「居家化療」試辦計畫，希望讓符合條件的癌症患者，在家中完成部分化學治療，減少反覆住院的不便。不過，病友團體調查指出，近八成患者對居家化療不願意接受。衛福部長石崇良強調，居家化療並非強制推動，而是提供病人多一種治療選擇，第一階段並不是依癌症種類區分，而是優先選擇安全性較高、適合居家使用的藥物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。