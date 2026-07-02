暑假到 台中國際機場今夏增加3條新航線

暑假是旅遊旺季，台中國際機場中國東方航空昨天開航「台中-成都」定期航線，山東航空預計於7月23日開航「台中-青島」定期航線。中華航空將於7月21日加入營運「台中-沖繩」定期航線的行列，此條沖繩航線更將自8月13日起增開加班機，為中部旅客及國際旅客帶來更加多元與便利的旅遊選擇。

台中市觀光旅遊局長陳美秀指出，台中國際機場近年積極拓展航線，今年夏天，機場新增兩岸熱門的成都、青島航線；日本熱門的「台中-沖繩」定期航線除了現有的星宇航空與台灣虎航，7月再迎來中華航空新生力軍。大幅提升中部民眾出國的便利性，更全方位強化台中城市品牌的國際曝光度。

陳美秀表示，為歡迎更多國際旅客到訪，觀旅局也持續攜手航空公司推出專屬登機證優惠活動，目前合作的航空公司有德威航空、澳門航空及真航空，旅客只要憑上述三家航空公司的登機證，即可至台中多家在地特色店家享有專屬優惠或兌換特色好禮，從住宿、伴手禮、美食餐飲到特色體驗等皆有豐富內容，讓旅客一下飛機就能感受台中的熱情與誠意，鼓勵旅客深入探索台中巷弄文化、特色商圈與在地品牌。