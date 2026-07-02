盛夏高溫來襲 下周6縣市恐受颱風外圍環流威脅

高溫酷暑正式接管，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，盛夏悶熱來襲，午後局部西北雨。下周起關注颱風動態，太平洋高壓駛流場變化是關鍵。「下周一起，開始關注颱風動態，並事先做好防颱準備工作」。

賈新興說，今天起至下周三，全台炎熱酷暑、體感悶熱，午後防零星局部短暫陣雨，出門記得攜帶雨傘遮陽防曬。暑假適逢出國旺季，提醒計畫飛往歐洲及加拿大的民眾，未來1周葡萄牙、英國、愛爾蘭、法國及加拿大當地的極端熱浪持續發威，戶外活動務必做好最高規格的防曬、防中暑準備，隨時補水。日韓旅遊，留意降雨的天氣。

下周天氣重點，他說，下周起，西北太平洋將逐步進入熱帶系統的活躍期。高度鎖定太平洋高壓環境駛流場的趨勢變動，這將是決定未來熱帶擾動與颱風路徑導引的關鍵特徵。

近期天氣趨勢，賈新興表示，今天至下周三，各地高溫悶熱，午後西半部及各地山區易有短暫陣雨。 其中，今天至明天，鵝鑾鼻及恆春半島一帶易有短暫雨。下周一至下周三，深夜至隔天清晨嘉義以南沿海易有零星短暫雨。下周四，傍晚起北北基宜花東有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨。

賈新興表示，戶外活動防範高溫中暑與紫外線傷害，建議穿著淺色、吸濕排汗及抗UV材質。規律補充水分，不要等到口渴才喝水。

他也提醒近期出國前往東北亞 、歐洲及加拿大的民眾，日本周六、下周一及下周二，四國、九州、京都大阪及東京降雨機率高，留意強降雨的機率。韓國濟州島明天至周日及韓國周日至下周二降雨機率高，留意強降雨的機率。歐洲及加拿大，7月上旬，須留意高溫熱浪，特別是葡萄牙、英國、愛爾蘭、法國及加拿大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

目前太平洋有2個熱帶性低氣壓，將先後增強為颱風。圖／取自中央氣象署網站