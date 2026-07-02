快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

盛夏高溫來襲 下周6縣市恐受颱風外圍環流威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
關鍵環流監測。圖／取自賈新興臉書
關鍵環流監測。圖／取自賈新興臉書

高溫酷暑正式接管，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，盛夏悶熱來襲，午後局部西北雨。下周起關注颱風動態，太平洋高壓駛流場變化是關鍵。「下周一起，開始關注颱風動態，並事先做好防颱準備工作」。

賈新興說，今天起至下周三，全台炎熱酷暑、體感悶熱，午後防零星局部短暫陣雨，出門記得攜帶雨傘遮陽防曬。暑假適逢出國旺季，提醒計畫飛往歐洲及加拿大的民眾，未來1周葡萄牙、英國、愛爾蘭、法國及加拿大當地的極端熱浪持續發威，戶外活動務必做好最高規格的防曬、防中暑準備，隨時補水。日韓旅遊，留意降雨的天氣。

下周天氣重點，他說，下周起，西北太平洋將逐步進入熱帶系統的活躍期。高度鎖定太平洋高壓環境駛流場的趨勢變動，這將是決定未來熱帶擾動與颱風路徑導引的關鍵特徵。

近期天氣趨勢，賈新興表示，今天至下周三，各地高溫悶熱，午後西半部及各地山區易有短暫陣雨。 其中，今天至明天，鵝鑾鼻及恆春半島一帶易有短暫雨。下周一至下周三，深夜至隔天清晨嘉義以南沿海易有零星短暫雨。下周四，傍晚起北北基宜花東有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨。

賈新興表示，戶外活動防範高溫中暑與紫外線傷害，建議穿著淺色、吸濕排汗及抗UV材質。規律補充水分，不要等到口渴才喝水。

他也提醒近期出國前往東北亞 、歐洲及加拿大的民眾，日本周六、下周一及下周二，四國、九州、京都大阪及東京降雨機率高，留意強降雨的機率。韓國濟州島明天至周日及韓國周日至下周二降雨機率高，留意強降雨的機率。歐洲及加拿大，7月上旬，須留意高溫熱浪，特別是葡萄牙、英國、愛爾蘭、法國及加拿大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

目前太平洋有2個熱帶性低氣壓，將先後增強為颱風。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋有2個熱帶性低氣壓，將先後增強為颱風。圖／取自中央氣象署網站

今天起至下周三，全台炎熱酷暑、體感悶熱，午後防零星局部短暫陣雨，出門記得攜帶雨傘遮陽防曬。聯合報系資料照
今天起至下周三，全台炎熱酷暑、體感悶熱，午後防零星局部短暫陣雨，出門記得攜帶雨傘遮陽防曬。聯合報系資料照

高溫 賈新興 颱風

延伸閱讀

熱飆38度高溫 吳德榮：雙颱今將生成 關注它恐急轉強颱不排除逼近台灣

巴威、梅莎颱風最快今明兩天接力生成 最新路徑預測出爐

未來1周酷暑午後雷雨 雙颱將形成 專家曝它下周侵台關鍵變數

雙颱可能周五生成 最新預估路徑、影響出爐

相關新聞

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

深化台越人才交流 易飛網攜手德育學院栽培航空觀光人才

台越關係愈來愈緊密，除了教育交流與產業合作外，旅遊業也開始打國際人培育平台。易飛網旅行社暨越捷航空台灣總代理，日前與德育護理健康學院正式簽署產學合作備忘錄，雙方將結合航空、旅遊及高等教育資源，共同推動國際學生培育、實習就業與跨國產學合作事項。

沈伯洋喊「好的醫學中心」惹議！ 石崇良：醫院沒有高低之分

針對近日民進黨台北市長參選人沈伯洋談論萬芳醫院要怎麼成為「好的醫學中心」，引發各界討論。衛福部長石崇良今表示，台灣所有通過評鑑的醫學中心，都符合相同的醫療品質標準，不應以「好或不好」區分，更沒有高低優劣之分，真正重要的是落實分級醫療，讓不同層級醫院各司其職，才能讓醫療資源發揮最大效益。

苯駢芘超標！21品項 1300公噸問題油流入市面 醫揭一級致癌物真相

衛福部食藥署公布，中聯油脂公司自主檢驗發現，一批「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量超標，油品已流向泰山、福壽及福懋等業者，總量約達1300公噸，受影響產品已增至21項，呼籲民眾停止食用。台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，苯駢芘通常與高溫加熱有關，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，大腸癌、胃癌等消化道癌症風險。

通勤族注意！桃園火車站失火 地上積水浮油 趕車恐摔傷

桃園火車站一早驚傳祝融之災。通勤族到車站要搭車，卻發現地面上都是積水，上面還浮著一層油，快走趕車恐怕會跌倒摔傷。台鐵公司表示，桃園站內炸雞店失火，因啟動自動灑水裝置，才會導致車站淹水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。