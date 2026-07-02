高齡血癌婦人重生 台中慈濟幹細胞移植成功

日前有男藝人血癌病逝，台中慈濟醫院昨天為71歲黎婦舉辦造血幹細胞移植重生會，她罹患血癌多發性骨髓瘤，上月接受自體造血幹細胞移植，一個月終於病況穩定可以出院。血液腫瘤科主任李典錕表示，高齡血癌病人接受造血幹細胞移植雖有較高感染風險，但骨髓移植團隊以完善的醫療照護，協助病人挺過移植後風險，迎向新生。

血液腫瘤科姚朝元醫師獻上蛋糕、花束和卡片恭喜，專責照護的專科護理師也深情擁抱，醫療團隊與志工圍更繞獻上祝福，令黎婦感動落淚。她去年2月診斷罹患血癌後，歷經身心煎熬，在醫師與團隊一年多來的照護與鼓勵終於重獲新生。

「自體造血幹細胞移植是多發性骨髓瘤的主要的治療方案之一。」姚朝元表示，先透過標靶治療及化學治療將癌細胞控制到最低，再施打白血球生長激素，採集周邊血造血幹細胞後進行移植。黎婦住院期間只發生管路感染，醫療團隊也立即處理感染問題。姚朝元表示，病人出院後仍須持續服藥控制穩定病情。

黎婦在重生會中表示，她原本沒有信心面對骨髓瘤治療，但醫師與護理師不斷鼓勵，讓自己重拾信心、勇於接受治療，並配合醫囑、按時服藥，即使治療過程中掉髮且身體極為不舒服，也堅持下去，深信「危機就是轉機」。

血液腫瘤科主任李典錕表示，造血幹細胞移植治療的挑戰在於移植前後，病人能否承受高劑量化學治療帶來的免疫力低下，尤其合併共病的高齡病人，更面臨極高的感染風險，直到新的造血幹細胞順利生長並恢復造血功能。台中慈濟骨髓移植團隊在自體及異體造血幹細胞移植方面已具備10年豐富經驗，可支持各種年齡層的血癌病人挺過移植後的風險。