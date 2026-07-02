快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡血癌婦人重生 台中慈濟幹細胞移植成功

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟骨髓移植團隊為黎婦高興，慶祝她重生。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟骨髓移植團隊為黎婦高興，慶祝她重生。圖／台中慈濟醫院提供

日前有男藝人血癌病逝，台中慈濟醫院昨天為71歲黎婦舉辦造血幹細胞移植重生會，她罹患血癌多發性骨髓瘤，上月接受自體造血幹細胞移植，一個月終於病況穩定可以出院。血液腫瘤科主任李典錕表示，高齡血癌病人接受造血幹細胞移植雖有較高感染風險，但骨髓移植團隊以完善的醫療照護，協助病人挺過移植後風險，迎向新生。

血液腫瘤科姚朝元醫師獻上蛋糕、花束和卡片恭喜，專責照護的專科護理師也深情擁抱，醫療團隊與志工圍更繞獻上祝福，令黎婦感動落淚。她去年2月診斷罹患血癌後，歷經身心煎熬，在醫師與團隊一年多來的照護與鼓勵終於重獲新生。

「自體造血幹細胞移植是多發性骨髓瘤的主要的治療方案之一。」姚朝元表示，先透過標靶治療及化學治療將癌細胞控制到最低，再施打白血球生長激素，採集周邊血造血幹細胞後進行移植。黎婦住院期間只發生管路感染，醫療團隊也立即處理感染問題。姚朝元表示，病人出院後仍須持續服藥控制穩定病情。

黎婦在重生會中表示，她原本沒有信心面對骨髓瘤治療，但醫師與護理師不斷鼓勵，讓自己重拾信心、勇於接受治療，並配合醫囑、按時服藥，即使治療過程中掉髮且身體極為不舒服，也堅持下去，深信「危機就是轉機」。

血液腫瘤科主任李典錕表示，造血幹細胞移植治療的挑戰在於移植前後，病人能否承受高劑量化學治療帶來的免疫力低下，尤其合併共病的高齡病人，更面臨極高的感染風險，直到新的造血幹細胞順利生長並恢復造血功能。台中慈濟骨髓移植團隊在自體及異體造血幹細胞移植方面已具備10年豐富經驗，可支持各種年齡層的血癌病人挺過移植後的風險。

台中慈濟醫院姚朝元醫師為黎婦獻上蛋糕、花束和卡片，恭喜她康復出院。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院姚朝元醫師為黎婦獻上蛋糕、花束和卡片，恭喜她康復出院。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 幹細胞 血癌

延伸閱讀

早期肺癌復發風險高 醫界促術後標靶治療納健保

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

45歲起「終身一次」胃癌免費篩檢上路 醫曝9成致癌與「它」有關

臉上小硬塊竟是皮膚癌 36歲男靠北榮「這手術」斬草除根免切整個鼻翼

相關新聞

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

深化台越人才交流 易飛網攜手德育學院栽培航空觀光人才

台越關係愈來愈緊密，除了教育交流與產業合作外，旅遊業也開始打國際人培育平台。易飛網旅行社暨越捷航空台灣總代理，日前與德育護理健康學院正式簽署產學合作備忘錄，雙方將結合航空、旅遊及高等教育資源，共同推動國際學生培育、實習就業與跨國產學合作事項。

沈伯洋喊「好的醫學中心」惹議！ 石崇良：醫院沒有高低之分

針對近日民進黨台北市長參選人沈伯洋談論萬芳醫院要怎麼成為「好的醫學中心」，引發各界討論。衛福部長石崇良今表示，台灣所有通過評鑑的醫學中心，都符合相同的醫療品質標準，不應以「好或不好」區分，更沒有高低優劣之分，真正重要的是落實分級醫療，讓不同層級醫院各司其職，才能讓醫療資源發揮最大效益。

苯駢芘超標！21品項 1300公噸問題油流入市面 醫揭一級致癌物真相

衛福部食藥署公布，中聯油脂公司自主檢驗發現，一批「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量超標，油品已流向泰山、福壽及福懋等業者，總量約達1300公噸，受影響產品已增至21項，呼籲民眾停止食用。台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，苯駢芘通常與高溫加熱有關，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，大腸癌、胃癌等消化道癌症風險。

通勤族注意！桃園火車站失火 地上積水浮油 趕車恐摔傷

桃園火車站一早驚傳祝融之災。通勤族到車站要搭車，卻發現地面上都是積水，上面還浮著一層油，快走趕車恐怕會跌倒摔傷。台鐵公司表示，桃園站內炸雞店失火，因啟動自動灑水裝置，才會導致車站淹水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。