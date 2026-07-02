未來1周酷暑午後雷雨 雙颱將形成 專家曝它下周侵台關鍵變數

颱風即將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天有可能同時出現兩個颱風在西北太平洋海面上，以7月初來說算是相當活躍的情況。

今天清晨在海面上仍維持兩個熱帶性低氣壓TD-09、TD-10，他說，其中位於南海的TD-09受到垂直風切干擾，低層環流中心位於深對流雲團的北側，結構呈現不對稱型態，發展較緩慢，但仍有機會在今天達到輕度颱風等級。位於關島東南東方遠海的TD-10，具有完整的螺旋狀雲帶結構，發展良好，即將增強為輕度颱風。

吳聖宇表示，南海的TD-09未來將往海南島、廣西省方向移動，預期明天就會侵襲海南島，周六逐漸進入廣西省，對台灣沒有威脅，外圍水氣對台灣天氣的影響應該也不太明顯。受到太平洋高壓強勢阻擋，即使到了周末，隨著TD-09北上可能帶動較多水氣趨向華南沿岸地區，對台灣的影響程度看起來比較有限，午後熱對流雷雨情況可能略有增多，不過整體天氣沒有太顯著的變化。

遠洋的TD-10則是未來的觀察重點，吳聖宇表示，由於距離太過遙遠，因此未來的5至7天內此系統將會沿著太平洋高壓，一路往西北西移動，並且持續發展增強。一直到下周三左右，來到台灣東南方海域之前，對台灣的天氣都還沒有明顯的影響。

下周四開始，太平洋高壓可能逐漸減弱東退，吳聖宇表示，屆時TD-10移動方向也將逐漸開始北轉，北轉的角度大小將決定它是否會在下周五、下周六侵襲台灣附近區域。

他說，目前各預報模式，對於TD-10來到台灣東南方之後北轉的預測分歧仍然很大，主要是對於颱風北側太平洋高壓東退的幅度，以及高壓位置是否順利調整到颱風東側的預報情況有較大的差異。

吳聖宇表示，歐洲中期預報中心（ECMWF）的預報，傳統物理模式（IFS）認為颱風北側的高壓東退幅度較小，而且高壓沒有順利調整到颱風東側引導颱風大角度北轉，因此TD-10北轉幅度較小，最後一路朝台灣附近撞進來。

但是他說，經過AI調整後的模式預報（AIFS），卻認為颱風北側的高壓會較明顯東退，並且順利調整位置來到颱風東側，引導颱風出現較大角度北轉的現象，最後經過台灣以東到琉球群島一帶海面跟台灣擦身而過，影響的程度相對較小。

吳聖宇表示，這種迫使高壓出現位置調整的變化，跟颱風本身的大小（SIZE）有很大的相關性，跟颱風強度的相關性較低，也就是颱風的SIZE愈大，則愈有機會讓高壓位置出現調整。因此，未來如果TD-10真的如預報發展成一個又大又強的颱風，下周三之後是否能順利讓高壓位置出現調整，就非常值得觀察，同時也事關下周四到12日之間台灣附近的風雨狀況，務必要持續留意最新預報。

至於在颱風靠近之前，未來1周台灣主要都是受到太平洋高壓影響，吳聖宇表示，今明兩天大環境風向以偏南到東南風為主，周末之後到下周三這段期間則是以偏南風為主，大致都維持上午晴朗，午後有熱對流發展帶來局部短暫雷陣雨的天氣型態。雷雨發展應該比較集中在山區。

不過，吳聖宇表示，周末之後水氣稍增多，有可能連局部平地也會出現午後雷雨機會，但是雨勢應該都不大，相對仍是比較穩定的天氣。

溫度方面則是持續高溫炎熱，他說，各地高溫普遍可達33至35度，中南部近山區、大台北盆地內、宜蘭平原以及花東縱谷內有局部36至38度或以上高溫發生的機會，外出防曬、防中暑。

吳聖宇表示，颱風今天應該會陸續形成，但是未來1周內對台灣天氣都還沒有明顯影響，夏季型午後雷雨以及高溫炎熱的情況還要維持一段時間。遠洋的TD-10將是後續觀察重點，不過目前預報的分歧度頗大，在趨勢尚未明確前先不必太過擔心，但也要持續留意後續的預報變化資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。