嚴管事後避孕藥掀風暴 醫：亂吃有風險「安全比自由更重要」

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界正反意見。專家表示，有些狀況不適合吃藥，沒有經過醫師判斷就亂吃很危險，台灣不像國外看病不便，應維持處方用藥規定並推廣正確避孕方式。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，先吃藥再去找醫師是不對的，出血成因複雜，藥師恐難精準判斷，若屬月經出血則根本無需吃藥；若是排卵性出血就需服藥，但若是「子宮內膜癌」造成的出血，是因為賀爾蒙造成不能吃藥，亂吃相當危險。藥師並不清楚身體狀況，隨意吃藥危險，加上現在流向不明，要吃根本不知道將藥賣給誰，沒有紀錄。

「安全比自由還重要」，黃建霈說，台灣及健保制度世界第一，就醫相當便利，偏鄉也有醫院值班人員，並不存在因找不到婦產科醫師而拿不到藥的「不自由」困境。國外將其改為指示藥，常是因為就醫太麻煩，台灣具備優良的醫療條件應該給最好的方式，不應給民眾「次等方案」。

黃建霈表示，數據顯示緊急避孕藥有高達15%的失敗率，且避孕失敗後，有200分之1的機率會產生子宮外孕。黃建霈分享，急診曾有年輕女性誤以為服藥便萬無一失，直到子宮外孕導致輸卵管破裂、整片切除才知道吃避孕藥也不一定安全。

黃建霈表態要正確執行政策並追蹤緊急事後避孕藥流向，並推廣「常規避孕藥加上保險套」的雙重安全防護，不僅避孕效果佳，更能預防梅毒、淋病等性病，保護下一代的生殖能力，避免民眾於危險中而不自知。