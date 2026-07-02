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熱飆38度高溫 吳德榮：雙颱今將生成 關注它恐急轉強颱不排除逼近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。圖／聯合報系資料照
今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。圖／聯合報系資料照

各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲層稀疏，恆春半島有短暫雨。今天至下周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。

溫度方面，吳德榮說，今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。北部23至36度、中部25至37度、南部25至38度、東部22至36度。

他說，下周四至下周六的天氣，則視颱風的動向而定，尚待持續觀察。

關於颱風消息，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，關島東方的熱帶低壓今將發展成輕颱，並將快速增強為強烈颱風，向西北西前進，下周二行至琉球東南方遠海。各國模式模擬顯示，5天之後，強颱持續向西北西，逼近台灣東側海面，有增強至聖嬰年典型大而強的颱風的機率，但路徑的不確定性將逐漸擴大，不同的路徑，威脅程度差異大，切勿急下定論，應持續觀察模式的調整。

吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖亦顯示，南海的熱帶低壓今亦將發展為輕颱，向海南、廣東一帶前進，對台無威脅。

至於哪個熱帶低壓先增強為颱風、會被命名為「巴威」？吳德榮表示，關島東方的熱帶低壓機率高些，不過還是得看日本地區風暴氣象中心（RSMC）的決定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

關島東方的熱帶低壓今將發展成輕颱，並將快速增強為強烈颱風，向西北西前進，下周二行至琉球東南方遠海。南海的熱帶低壓今亦將發展為輕颱，向海南、廣東一帶前進，對台無威脅。圖／取自中央氣象署網站
關島東方的熱帶低壓今將發展成輕颱，並將快速增強為強烈颱風，向西北西前進，下周二行至琉球東南方遠海。南海的熱帶低壓今亦將發展為輕颱，向海南、廣東一帶前進，對台無威脅。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，關島東方的熱帶低壓，今將發展成輕颱，向西北西前進，下周二凌晨2時行至琉球東南方遠海。歐洲（右圖，取自weathernerds）系集模式模擬圖顯示，5天之後持續向西北西，逼近台灣東側海面，路徑的不確定性逐漸擴大。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，關島東方的熱帶低壓，今將發展成輕颱，向西北西前進，下周二凌晨2時行至琉球東南方遠海。歐洲（右圖，取自weathernerds）系集模式模擬圖顯示，5天之後持續向西北西，逼近台灣東側海面，路徑的不確定性逐漸擴大。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 颱風

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