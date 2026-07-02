快訊

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

聽新聞
0:00 / 0:00

下周太平洋高壓增強且正在西伸 專家：準颱風將更接近台灣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
環境駛流場導引明確。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
環境駛流場導引明確。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓TD09號和TD10號，都有發展為輕度颱風的趨勢。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，環境駛流場導引明確，根據今晨美國NCEP GFS數值模式模擬結果顯示，從500hPa重力位高度距平場預測圖來看，在未來下周二至下周五期間，擔任環境駛流場導引角色的太平洋高壓勢力不但增強，而且正在西伸，這也會使得TD10或是所增強的颱風將會更為接近台灣。

不過，他說，超過1周以上的預報，由於時間尚久，環境還在調整，不確定性大，尚無需過度緊張，持續觀察。

至於太平洋高壓勢力增強的原因，林得恩表示，西太平洋暖池的海溫偏高時，海洋會釋放更多熱量，水氣蒸發增加，大氣能量也會跟著增加。由於，高海溫改變了熱帶對流分布，使得西太平洋大氣環流重新調整；當熱帶對流活動集中在特定區域時，就會透過大氣波動與環流調節，促使太平洋高壓不但增強，且有向西延伸的趨勢。

他說，另一方面，由於夏季亞洲季風與太平洋高壓通常也會互相作用，當印度季風較弱，或南海季風偏弱，或西南氣流減弱時，也提供了太平洋高壓西伸的有利機制。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 美國

延伸閱讀

雙颱效應？粉專：2颱風形成中恐有1個成強颱 下周有機會接近

2熱帶性低氣壓生成 氣象署：TD10恐成颱下周接近影響待觀察

進入颱風季！2颱風恐發展 吳德榮：關島東方恐為聖嬰年強颱

雙颱可能周五生成 最新預估路徑、影響出爐

相關新聞

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

熱飆38度高溫 吳德榮：雙颱今將生成 關注它恐急轉強颱不排除逼近台灣

各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲層稀疏，恆春半島有短暫雨。今天至下周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。

下周太平洋高壓增強且正在西伸 專家：準颱風將更接近台灣

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓TD09號和TD10號，都有發展為輕度颱風的趨勢。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，環境駛流場導引明確，根據今晨美國NCEP GFS數值模式模擬結果顯示，從500hPa重力位高度距平場預測圖來看，在未來下周二至下周五期間，擔任環境駛流場導引角色的太平洋高壓勢力不但增強，而且正在西伸，這也會使得TD10或是所增強的颱風將會更為接近台灣。

巷弄健康守護者／王宏育 衛教病患不嫌煩 還設專屬衛教師

政府推出「健康台灣」政策，慢性病防治的重擔落在基層診所。慢性病控制與民眾的個人生活、飲食習慣密切相關，在高雄市岡山區開業逾30年的高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，某次一位病人在他督促下，三高控制良好，後續診所竟突然增加大量病人，才發現原來這位病人是某宮廟的廟公，另類「轉診」患者至診所就醫。

糖友不能吃太甜水果？「甜度恐懼」迷思破解

「水果太甜，糖尿病患不能吃？」這個觀念影響糖友的飲食選擇。中華民國糖尿病衛教學會昨天公布最新調查發現，超過7成糖友每周吃水果不到3天，平均每日僅攝取0.4份水果，不到應攝取2份水果的建議量，顯示糖友存在「甜度恐懼」。專家建議，糖友可以攝取低升糖指數（GI值）水果如奇異果、櫻桃、水蜜桃、百香果、蓮霧、水梨、木瓜等，將有助於穩定血糖，降低併發症風險。

血管沒堵塞卻一直胸悶痛 原來CMD在作怪

有些患者反覆胸悶、胸痛或活動容易喘，但心導管檢查卻沒有明顯冠狀動脈阻塞。這狀況過去常被認為「沒問題」，其實是近年愈來愈被重視的一種疾病：冠狀動脈微血管功能障礙（coronary microvascular dysfunction, CMD）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。