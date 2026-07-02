下周太平洋高壓增強且正在西伸 專家：準颱風將更接近台灣

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓TD09號和TD10號，都有發展為輕度颱風的趨勢。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，環境駛流場導引明確，根據今晨美國NCEP GFS數值模式模擬結果顯示，從500hPa重力位高度距平場預測圖來看，在未來下周二至下周五期間，擔任環境駛流場導引角色的太平洋高壓勢力不但增強，而且正在西伸，這也會使得TD10或是所增強的颱風將會更為接近台灣。

不過，他說，超過1周以上的預報，由於時間尚久，環境還在調整，不確定性大，尚無需過度緊張，持續觀察。

至於太平洋高壓勢力增強的原因，林得恩表示，西太平洋暖池的海溫偏高時，海洋會釋放更多熱量，水氣蒸發增加，大氣能量也會跟著增加。由於，高海溫改變了熱帶對流分布，使得西太平洋大氣環流重新調整；當熱帶對流活動集中在特定區域時，就會透過大氣波動與環流調節，促使太平洋高壓不但增強，且有向西延伸的趨勢。

他說，另一方面，由於夏季亞洲季風與太平洋高壓通常也會互相作用，當印度季風較弱，或南海季風偏弱，或西南氣流減弱時，也提供了太平洋高壓西伸的有利機制。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。