東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分54秒，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震。此次地震震源深度約56公里，屬於淺層地震，震央位於宜蘭縣政府東南東方約30.8公里處，地點位於臺灣東部海域。根據中央氣象署資料，本次地震為有感地震，但規模屬於中小型，地震搖晃程度輕微。

最大震度2級地區:宜蘭縣、新北市、臺北市

本次地震最大震度是2級，主要感受到搖晃的區域包括宜蘭縣頭城、新北市汐止以及臺北市信義區。2級搖晃對多數人而言能明顯感受，屋內懸掛物輕微搖擺，但不致於造成物品掉落或建築損害。這樣的震度在平常生活中屬於輕震，提醒民眾注意個人安全即可。

最大震度1級地區:花蓮縣、桃園市、新竹縣

花蓮縣、桃園市及新竹縣部分地區感受到1級搖晃，即微弱震動，僅在靜止狀態下方能察覺。此類搖晃無須特殊防範措施，民眾可正常生活。

由於本次地震震度均小於3級，未造成明顯損害或民眾恐慌，建議大家平時應熟悉防震基本守則。地震發生時，室內請採取「趴下、掩護、穩住」三步驟，避免靠近窗戶，迅速尋找堅固家具下躲避。室外則應遠離建築物與高大物體，保護自身安全。開車時保持冷靜，不急剎車，待車輛完全停止後再下車檢視安全狀況。地震後應檢查水電瓦斯設備是否安全，避免二次災害發生。保持警覺，亦須留意可能發生的餘震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）