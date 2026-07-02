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沙拉油驗出致癌物 新北綠議員憂「學校午餐是否用到這幾款」

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供
「中聯油脂」公司通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，台中市食安處前往稽查取樣。圖／台中市衛生局提供

大豆沙拉油原料檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，影響泰山、福壽、福懋等品牌共15項產品，相關產品已啟動下架回收。食安風暴再起，引發全台關注，新北市議員張維倩說，擔心學校營養午餐是否用到這幾款，是否早被吃下肚，公部門要趕快動起來清查流向。

衛福部食藥署接獲「中聯油脂」公司主動通報，自主檢驗發現共1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物苯駢芘含量超標，產品出貨供應泰山、福壽、福懋3家業者共14款大豆沙拉油品。台中市衛生局已會同食藥署前往位在清水的中聯油脂稽查，除立即命令全面停止產線與出貨，也要求業者即刻下架回收，同時追查市面流向與流入數量。

消息引發全台關注，常外食的民眾不免憂心「我是否已經吃下這些有疑慮的油」。

民進黨新北市議員張維倩說，新北是全國人口最多的城市，也是大量學校、餐飲業及食品加工業聚集的地方，要求新北市政府要啟動應變措施，包括全面清查流向，確認受影響油品是否流入新北市的賣場、餐廳、夜市、團膳及校園營養午餐，並公開稽查結果。

另，加強市場稽查，要求業者立即下架受影響批號產品，避免問題產品持續流通。資訊公開透明，每日更新回收及稽查進度，讓市民清楚知道哪些產品受到影響，避免恐慌也避免資訊落差。保障消費者權益，要求業者提供便利退貨、退款機制，不應讓消費者自行承擔食安事件的成本。

「食安不能靠運氣，要靠制度。」張維倩說，食品安全沒有僥倖，更不能等到民眾吃下肚才亡羊補牢，守護食安不能光靠地方，呼籲中央徹底追查汙染原因，究竟是原料、製程還是供應鏈管理出現漏洞，並檢討現行抽驗及自主管理制度，避免類似事件再發生。

新北 福壽 大豆 食藥署

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