巷弄健康守護者／王宏育 衛教病患苦口婆心 還設專屬衛教師

政府推出「健康台灣」政策，慢性病防治的重擔落在基層診所。慢性病控制與民眾的個人生活、飲食習慣密切相關，在高雄市岡山區開業逾30年的高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，某次一位病人在他督促下，三高控制良好，後續診所竟突然增加大量病人，才發現原來這位病人是某宮廟的廟公，另類「轉診」患者至診所就醫。

政府提出「慢性病防治888計畫」，要將8成慢性病患納入照護網、8成照護網病人獲得生活習慣諮詢、8成病人疾病獲得控制。王宏育指出，許多偏鄉民眾習慣在診所就醫，即使居住於市區也有不少人偏好於診所看診，他們考量醫院候診時間長、名醫病人多、看診時間壓縮等情況而至診所就醫，大約有6至7成非重症的三高病人會固定在基層診所看病，醫師會盡可能延長衛教的時間。

初診衛教10分鐘 市區病人也求診

王宏育收治首次就醫慢性病患，衛教時間至少5至10分鐘，第二次以上就診每次衛教3分鐘，不過，這僅是醫師衛教部分，他的診所內設有多張「衛教桌」，由3位護理師擔任衛教師，以各式衛教單張向病人及家屬說明如何控制疾病，不厭其煩進行衛教，加深病人印象。

王宏育指出，國內三高防治仍有精進空間。圖／王宏育提供

「疾病控制必須在慢性病病徵出現前期開始，否則恐一發不可收拾。」王宏育說，最典型案例是一位郭姓患者，30年前就在診所就醫，初診時身材肥胖，身體質量指數（BMI）逾30，建議患者控制三高外，也要減重，否則恐導致膝蓋壓迫，但患者仍活得瀟灑，每日在家煮火鍋、喝啤酒，邀朋友唱卡拉OK，孰料30年後，果真出現膝蓋關節不適，甚至無法開車、騎車，外出只能搭計程車。

這位郭姓患者在王宏育及診所團隊照護下，血壓及膽固醇控制良好，未發生中風、心肌梗塞等憾事，但對於不聽醫護團隊嘮叨，未積極控制體重導致膝蓋受損一事，仍悔不當初，甚至開玩笑質疑王宏育，「當初怎麼不對我凶一點？」王宏育將這位病人故事貼在診所後方，也會請不願聽從醫囑的病人帶回細讀，作為「負面教材」，盼提升病人疾病控制情況。

揪出廟公有三高 另類「轉診」湧病患

王宏育診所代謝症候群緩解比率高達30%，為全國平均值15%的2倍。他曾經在新冠疫情期間收治一位65歲病患，接種新冠疫苗時，在他建議下順便進行成人健檢，揪出三高。這名病患還確診新冠肺炎，醫護團隊持續以電話關心，疫情後他被納入代謝症候群照護計畫，接受衛教控制血壓，後續其妻子、孫子、孫女都在診所就醫，還介紹許多病人到診所看診。

王宏育這才發現這位病患是位廟公，常在廟宇為民眾解籤，有民眾求神問卜，提及自身健康問題時，他便建議對方至王宏育診所就診，成為另類「轉診」機制，有了宗教加持，效果甚至比醫師苦口婆心衛教還有效。

高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育。聯合報系資料照

王宏育指出，國內三高防治仍有精進空間，為落實賴總統「健康台灣」理念，政府應投入資源，優化疾病預防，病人出現代謝症候群等亞健康情況時，若能在診所控制病情，可延後長達10年才發生糖尿病等疾病。診所衛教必須苦口婆心，耗費時間長，盼政府增加健保西醫基層總額預算，讓診所控制住病人疾病，減少心肌梗塞等嚴重事件，也能減輕醫院負擔。