Uber免費機車載客 計程車工會批：公然挑釁台灣法律

Uber昨啟動機車載客服務，引發熱議。計程車工會痛批，Uber強行硬推，不僅公然挑釁台灣法律，也嚴重衝擊現有合法客運秩序，相關主管機關應落實稽查，甚至研擬撤銷公司登記及投資許可；外送工會則質疑，Uber把違法風險、罰鍰風險、交通事故風險與保險爭議轉嫁給外送員，呼籲其他外送員勿以身試法。

台北市計程車駕駛員職業工會與台灣數位平台預約接送從業人員產業工會昨發表聯合聲明指出，交通部今年五月已明確對外說明違規罰則，Uber仍執意推動機車載客，無疑是對台灣法律的公然挑釁。

計程車工會表示，台北市長蔣萬安應即刻出面溝通並嚴正表態，要求Uber即刻停止，並設定官方專門檢舉信箱。同時也要求交通部公路局即日起應落實稽查，經濟部也應研擬撤銷該公司登記與投資許可的必要手段，將惡意違法、破壞市場秩序的外資驅逐出場。

全國外送產業工會則強調，違法的事情並不會因為換成「文化體驗」就變合法，機車載客也不該包裝成「短程測試」來規避公路法，外送員不是平台測試法律底線的白老鼠，平台業者不應以包裝話術規避法律，更不應用高額獎勵誘導外送員承擔違法風險。

全國外送產業工會批評，Uber一方面設計派案、定價、動態加成、獎勵與帳號管理制度，另一方面卻要求駕駛自行評估是否參與、仍應遵守交通法規，形同平台要測試市場、取得資料、建立新服務模式，卻可能把違法風險、罰鍰風險、交通事故風險與保險爭議轉嫁給第一線外送員，根本行徑荒唐走板。呼籲政府介入調查。