糖友不能吃太甜水果？「甜度恐懼」迷思破解

「水果太甜，糖尿病患不能吃？」這個觀念影響糖友的飲食選擇。中華民國糖尿病衛教學會昨天公布最新調查發現，超過7成糖友每周吃水果不到3天，平均每日僅攝取0.4份水果，不到應攝取2份水果的建議量，顯示糖友存在「甜度恐懼」。專家建議，糖友可以攝取低升糖指數（GI值）水果如奇異果、櫻桃、水蜜桃、百香果、蓮霧、水梨、木瓜等，將有助於穩定血糖，降低併發症風險。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，許多患者誤以為「愈甜的水果，血糖升得愈快」，其實「甜度」與「GI值」並不能畫上等號。許多低GI水果因口感香甜而遭誤判，例如奇異果、木瓜等。相反地，看起來不甜的玉米等高澱粉食物，反而容易被忽略對血糖的影響。

歐弘毅說，這種錯誤認知讓不少患者長期陷入「防衛性飲食」，水果愈吃愈少，導致膳食纖維、維生素C等重要營養素攝取不足。真正影響血糖的並非單純「甜不甜」，而是升糖特性、營養組成與攝取方式，若完全不吃水果，反而不利長期控糖。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長李淳權分析，「2026糖尿病友及親友水果及蔬菜攝取認知調查」發現，台灣糖尿病友的水果攝取量出現嚴重赤字，害怕攝取「帶甜味的水果」。而美國糖尿病學會（ADA）2026年最新版「糖尿病照護標準」建議，糖尿病患者應以「完整新鮮水果」取代果汁，鼓勵攝取富含膳食纖維、營養密度高的原型水果，而非完全避免水果。

營養師何明華說，每天吃足2份水果，選擇低GI、高膳食纖維的水果，更有助於血糖管理。例如正餐前約30分鐘食用奇異果，其中的膳食纖維可延緩糖分吸收，有機酸則能減慢胃排空速度，若同步減少等熱量澱粉攝取，可降低餐後血糖高峰；長期維持適量水果攝取，也有助提升胰島素敏感性。

何明華提醒，糖尿病患者真正需要注意的是「份量、種類與整體飲食搭配」，而非完全禁止水果。相較於果汁、果乾等加工產品，完整水果保留膳食纖維，更有助延緩血糖上升，同時可補充維生素、植化素等多種營養，有助降低慢性發炎及促進傷口癒合。