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血管沒堵塞卻一直胸悶痛 原來CMD在作怪

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
若反覆胸悶、胸痛或活動容易喘，小心罹患CMD。 圖／123RF
若反覆胸悶、胸痛或活動容易喘，小心罹患CMD。 圖／123RF

有些患者反覆胸悶、胸痛或活動容易喘，但心導管檢查卻沒有明顯冠狀動脈阻塞。這狀況過去常被認為「沒問題」，其實是近年愈來愈被重視的一種疾病：冠狀動脈微血管功能障礙（coronary microvascular dysfunction, CMD）。

CMD指的是供應心肌的小血管無法正常擴張或調節血流，導致心肌缺氧。雖然大血管沒有嚴重狹窄，患者仍可能出現類似心絞痛症狀，且未來心血管疾病風險也可能增加。CMD常見於高血壓、糖尿病、肥胖、停經後女性與慢性壓力族群。

CMD治療重點，除了改善症狀，也包括保護血管內皮功能。藥物方面，β阻斷劑（beta-blocker）是常見第一線用藥，可降低心跳與心肌耗氧量，減少胸痛發作，特別適合心跳偏快患者；鈣離子阻斷劑（CCB）則能幫助血管放鬆，若合併血管痙攣型症狀，效果通常較好；部分患者會使用長效硝酸鹽，但CMD對硝酸鹽反應不一定像典型冠心病那麼明顯。

此外，ACE inhibitor或ARB藥物，除了降血壓，也能改善血管內皮功能，因此在CMD治療中具有額外好處；Statin類藥物則不只是降膽固醇，也有抗發炎與保護血管作用。近年部分研究也使用ranolazine等抗心絞痛藥物改善症狀，但效果因人而異。

除了藥物，生活型態調整非常重要，包括戒菸、規律運動、控制體重、改善睡眠與壓力管理。因為CMD本質上與慢性發炎、代謝異常與血管功能失調有關。

值得注意的是，CMD並不是「檢查正常就沒病」。部分患者長期胸痛與生活品質下降，甚至會增加心衰竭風險，因此仍需持續追蹤與治療。

心血管疾病 膽固醇 冠狀動脈 心肌梗塞

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