健康你我他／天天復健不怕苦 只為與家人歡聚

從前為家奔走，如今復健同行。圖／以薰提供

年近八十的大舅，身體雖稱不上硬朗，卻也沒有明顯病痛。多年來，仍天天到公司報到，陪著接班的表弟跑業務。孩子起步較晚，他總想著自己再多撐一段時間。

前年春節過後，表弟赴日洽商。向來準時上班的大舅，到了中午仍未現身。同仁察覺有異，請另一位表弟前往查看，電鈴按了許久無人回應，只得請鎖匠開門。沒想到，大舅已倒臥地上，動彈不得。送醫後確認是中風，雖保住性命，卻因錯過黃金治療時間，從此踏上一條漫長的復健之路。

舅媽早已離世，照顧重擔一度落在表妹肩上。她兼顧家庭與工作，分身乏術，後來申請外籍看護協助。經過一段時間磨合，看護細心陪伴復健，也成了大舅生活中的重要依靠。

如今大舅仍需倚靠輪椅，說話不若從前流暢，卻堅持參加每次家族聚餐。看著他努力維持往日神采，總令人心疼。一次聚會散席時，我瞥見他眼角泛著淚光，心裡也跟著一陣酸楚。

這件事讓我更加體會，高齡者獨居潛藏許多風險。意外往往來得猝不及防，若無人及時發現，後果可能截然不同。透過表妹傳來的復健影片，知道他每天都在與身體奮戰。家人明白，不一定能回到從前，但只要能走得慢一些、穩一些，便值得繼續努力。而我們能做的，就是珍惜相聚時光，把關心化為陪伴，把祝福化為力量。