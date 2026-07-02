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國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇…產官學齊聚 共議亞洲永續轉型

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」昨盛大舉辦，以「永續創新韌性發展」為核心主軸，齊聚海內外產官學專家，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。圖／國泰金控提供
國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」昨盛大舉辦，以「永續創新韌性發展」為核心主軸，齊聚海內外產官學專家，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。圖／國泰金控提供

國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」昨盛大舉辦。催生論壇的美國前副總統高爾與金管會主委彭金隆等貴賓，皆錄製影片祝賀。本屆更齊聚經濟部次長何晉滄、證交所董事長林修銘、國際氣候組織（Climate Group）能源總監Sam Kimmins等海內外專家學者，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。

國泰金總經理李長庚表示，氣候變遷從環境議題演變成系統性風險，影響經濟發展、產業競爭力、金融市場及每天生活。國泰始終堅持，第一堅持長期的價值，金融業善用核心職能，引導資源往有長期價值的方向發展；第二堅持創新驅動，無論是能源轉型、低碳技術、自然資本或循環經濟的創新模式，重新定義未來產品的樣貌，永續與成長非二選一，而是共同創造價值；第三堅持合作共好，打造跨國交流平台，積極將國際重要議題帶回來台灣，並向國際展現台灣作為。

彭金隆於影片中，肯定國泰金對永續金融與氣候變遷議題的貢獻，強調「金融業在企業轉型永續發展的過程中，不僅是資金的提供者，更是推動產業轉型的重要力量」。高爾也肯定國泰金及與會各界在全球永續承諾面臨挑戰之際，展現關鍵領導力。

今年以「永續創新韌性發展」為核心主軸，上半場聚焦「變局下的變與不變」及「堅守永續，探索務實路徑」，下半場則以「加速創新，構建韌性」為題，從能源轉型、自然資本、社會共融與產業實踐切入。

國泰 氣候變遷 國泰金

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