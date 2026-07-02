致癌物超標問題油 恐波及餐廳、油炸攤販

衛福部食藥署二度接獲「中聯油脂」通報一千三百公噸大豆沙拉油異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，逾千公噸油品供應給國內油品大廠泰山、福懋、福壽等大廠，問題油品多達十四款，除家用外，另含業務用品項，流入餐廳、油炸攤販等，追溯流向難度極高。

「中聯油脂」係由福壽、福懋油及泰山等業者出資設立，此次受影響範圍涵蓋大豆沙拉油、調合油及耐炸油等品項，產品應用橫跨家庭烹調與餐飲業營業用油市場。該類油品屬基礎民生消費品，使用頻率高、流通通路廣，事件恐進一步擴散至家庭與餐飲供應鏈。

食藥署食品組組長許朝凱坦言，昨天雖緊急會同地方食安單位至上游的「中聯油脂」查廠，地方衛生局則清查泰山、福懋、福壽等問題油品，其中多個品項屬於「業務用」油品，供應對象為食品業者，而非零售消費者。

例如，重達十八公斤的泰山環保鐵桶沙拉油、金酥耐炸油、福壽大豆沙拉油等大包裝油品，主要供應食品加工業者使用，早已是一般早餐店、鹹酥雞店等常見油品。外界擔憂，業者若已將疑慮油品全數用完，或擔心供應問題，索性盡快用掉，恐對民眾健康釀成危害。

依食藥署相關規定，辦理工廠登記且資本額三千萬元以上的食品油脂業者應至少每半年辦理自主檢驗，這次受影響的泰山、福懋、福壽，資本額均超過廿億元，泰山公司實收資本額甚至高達五十億元，且辦理工廠登記，結果卻是有上游「中聯油脂」主動篩檢，發現異常，恐與檢驗頻率有關，食品業者、主管機關均應檢討改進。