聽新聞
0:00 / 0:00

致癌物超標問題油 恐波及餐廳、油炸攤販

聯合報／ 記者林琮恩林海／台北報導

衛福部食藥署二度接獲「中聯油脂」通報一千三百公噸大豆沙拉油異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，逾千公噸油品供應給國內油品大廠泰山、福懋、福壽等大廠，問題油品多達十四款，除家用外，另含業務用品項，流入餐廳、油炸攤販等，追溯流向難度極高。

「中聯油脂」係由福壽、福懋油及泰山等業者出資設立，此次受影響範圍涵蓋大豆沙拉油、調合油及耐炸油等品項，產品應用橫跨家庭烹調與餐飲業營業用油市場。該類油品屬基礎民生消費品，使用頻率高、流通通路廣，事件恐進一步擴散至家庭與餐飲供應鏈。

食藥署食品組組長許朝凱坦言，昨天雖緊急會同地方食安單位至上游的「中聯油脂」查廠，地方衛生局則清查泰山、福懋、福壽等問題油品，其中多個品項屬於「業務用」油品，供應對象為食品業者，而非零售消費者。

例如，重達十八公斤的泰山環保鐵桶沙拉油、金酥耐炸油、福壽大豆沙拉油等大包裝油品，主要供應食品加工業者使用，早已是一般早餐店、鹹酥雞店等常見油品。外界擔憂，業者若已將疑慮油品全數用完，或擔心供應問題，索性盡快用掉，恐對民眾健康釀成危害。

依食藥署相關規定，辦理工廠登記且資本額三千萬元以上的食品油脂業者應至少每半年辦理自主檢驗，這次受影響的泰山、福懋、福壽，資本額均超過廿億元，泰山公司實收資本額甚至高達五十億元，且辦理工廠登記，結果卻是有上游「中聯油脂」主動篩檢，發現異常，恐與檢驗頻率有關，食品業者、主管機關均應檢討改進。

福壽 食藥署 大豆沙拉油 泰山 餐廳

延伸閱讀

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋14款產品流向清查中

中聯油脂大豆沙拉油致癌物嚴重超標 台中食安處勒令立即停工回收

食用油致癌物超標 泰山、福壽：啟動下架、退貨機制

原料驗出苯駢芘超標 福壽：廠內已無該批原料

相關新聞

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

沙拉油驗出致癌物 新北綠議員憂「學校午餐是否用到這幾款」

大豆沙拉油原料檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，影響泰山、福壽、福懋等品牌共15項產品，相關產品已啟動下架回收。食安風暴再起，引發全台關注，新北市議員張維倩說，擔心學校營養午餐是否用到這幾款，是否早被吃下肚，公部門要趕快動起來清查流向。

無視法令 Uber免費機車載客 北市府要罰

Uber今年五月傳出將試辦「機車載客」服務，當時交通部即表示此舉違法，一旦上路將開罰，不料時隔一個多月，Uber昨宣布，在北投推出為期一個月的免費「短程文化體驗計畫」機車載客服務。北市府交通局長謝銘鴻則在臉書上痛批，Uber此舉已挑釁既有法令，市府絕不手軟；交通部也說，支持北市府開罰。

Uber免費機車載客 計程車工會批：公然挑釁台灣法律

Uber昨啟動機車載客服務，引發熱議。計程車工會痛批，Uber強行硬推，不僅公然挑釁台灣法律，也嚴重衝擊現有合法客運秩序，相關主管機關應落實稽查，甚至研擬撤銷公司登記及投資許可；外送工會則質疑，Uber把違法風險、罰鍰風險、交通事故風險與保險爭議轉嫁給外送員，呼籲其他外送員勿以身試法。

華航羽球營在金門 林俊易傳承冠軍夢

中華航空秉持「飛更遠，愛無限」理念，昨舉辦公益羽球營，首度將體育活動拓展至外島，於金門縣中正國小登場。華航總經理陳漢銘親臨主持開訓，並邀請二○二六年全英羽球公開賽男子單打冠軍的林俊易擔任教練，近距離傳授專業球技，以自身歷程鼓勵學童勇敢築夢。

勞動基金最新績效 5個月賺逾2兆元

勞動基金運用局昨公布整體勞動基金最新績效。今年截至五月底，整體勞動基金規模達八六一一五億元，前五個月累積收益數兩兆一二五二億元，收益率廿七點七％，五月單月就賺入五八六○億元，單月收益數排名史上第二高。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，六月國際股市下跌，有休息意味，預估將是平盤表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。