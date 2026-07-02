台灣香蕉品牌、豬肉攻新加坡 童振源：為市場注新活力

「台灣夏日食品節暨台灣香蕉品牌與台畜香腸上市發表會」新加坡登場，駐新加坡代表童振源今天表示，香蕉及香腸雖是家常產品，卻濃縮著台灣農業的用心與驕傲，期待台灣優質農畜產品在新加坡乃至東南亞市場注入新活力。

童振源表示，新加坡人對台灣香蕉並不陌生，但農業部及高雄市帶來的是一個全新的台灣香蕉品牌「台灣蕉新星Bananova」，這是台灣第一個在新加坡完成商標註冊的香蕉品牌，也是台灣香蕉產業走向國際的重要一步。

此外，台灣於去年5月下旬，獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」地位的國家，但同年10月台灣檢出首例非洲豬瘟，相關疫情事件已依程序於今年1月向WOAH通報結案。

童振源向中央社指出，新加坡市場對台灣豬肉不陌生，如今恢復進口，象徵雙方在食品安全與貿易互信上再一次升級。

台灣豬肉新加坡推廣活動暨記者會今天在新加坡舉行。農業部及台灣商業發展研究院代表、駐新加坡代表處及產業界人士出席。

根據駐新加坡代表處提供相關新聞資料指出，活動結合美食品嚐、料理示範、食農趣味互動及台灣夜市文化，邀請新加坡民眾感受台灣豬肉的國際級安全品質與美味。

駐新加坡副代表吳文齡表示，無論是新加坡還是台灣消費者在選擇食品尤其是肉品時，安全都是最重要的考量之一。台灣有完善農業生產體系與嚴格的食品安全標準，今年在農業部跟各縣市政府農業部門努力下，台灣再度獲得國際認可為口蹄疫、非洲豬瘟與傳統豬瘟「三疫清零」的國家，展現台灣在動物防疫的高度韌性與專業能力，代表台灣豬肉的安全標準，經得起國際市場最嚴格檢驗；新加坡是台灣非常重要的貿易夥伴，也是台灣農產品重要市場及拓展東南亞門戶。

同時，台灣蔬食國際美食節也於30日在新加坡展開系列活動，農業部表示此次餐廳跨域行銷活動是由米其林綠星蔬食集團「陽明春天」與新加坡泛太平洋酒店集團旗下餐飲品牌「四川豆花飯莊」合作，推出台灣蔬食套餐，運用來自台灣的生鮮蔬果食材。