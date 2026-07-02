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嘉市宣布免費午餐納私校、推高齡健保補助 高雄育兒租補升級

聯合報／ 記者魯永明郭韋綺王昭月／連線報導
嘉市長黃敏惠宣布兩項重大民生政策，9月新學期起國中、小免費營養午餐政策擴大納入私立國中、小學生；另，市府自籌財源，試辦80歲以上長者健保費補助，希望在兼顧財政穩健下，照顧學生與長者。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠宣布兩項重大民生政策，9月新學期起國中、小免費營養午餐政策擴大納入私立國中、小學生；另，市府自籌財源，試辦80歲以上長者健保費補助，希望在兼顧財政穩健下，照顧學生與長者。記者魯永明／攝影

嘉義市一九八二年恢復升格為省轄市，昨滿四十四年，市長黃敏惠出席慶祝活動，當場宣布，國中、小免費營養午餐政策，新學期起納入私立國中學生，另將試辦八十歲以上長者健保費補助，「希望市民的福祉不斷提升」。兩案預計今送議會審議。

黃敏惠先前已宣布一一五學年度起國中、小營養午餐免費，嘉市並無私立國小，但也有多所私立中學，她指出，要讓全市中小學生皆能享有免費、健康、營養的午餐。黃敏惠也說，透過更完善的福利政策照顧長者、減輕家庭負擔，市府將試辦八十歲以上健保費補助，同時，也會放寬好孕專車的使用時間，從產後三個月延長至六個月。

另外，高雄市政府為減輕年輕家庭租屋與育兒壓力，推出「育兒租金補貼三點○」方案昨天上路，三點○版本再提高補助額度，每年一次性給予，適用對象包括已核定內政部三百億元擴大租金補貼、高市增額租金補貼、及入住社會住宅的家庭。

「透過疊加式補貼鼓勵青年留在高雄成家」，高市府表示，孩子○至兩歲階段，育有兩胎的租屋家庭，每年補貼由原本一萬兩千元提高至一萬八千元，三胎以上則由一萬八千元翻倍至三萬六千元；孩子三至十二歲階段，兩胎家庭補助提升至一萬兩千元，三胎以上家庭提高至兩萬四千元。另維持高雄設籍加碼機制，凡子女設籍高雄，每名子女每年可再增加兩千元補助。

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