聽新聞
0:00 / 0:00

「Inner Light｜野光之地」光之藝廊原生藝術聯展盛大開展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
龍寶建設董事長張麗莉(左)與台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲，積極推廣原生藝術。圖／業者提供
龍寶建設董事長張麗莉(左)與台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲，積極推廣原生藝術。圖／業者提供

由台灣身心障礙藝術發展協會主辦的「Inner Light｜野光之地：光之藝廊原生藝術聯展」，今日舉行開幕式。此展歷經一年籌備，邀集15位歷屆得獎藝術家共同展出，以原生藝術獨特而真摯的創作能量，呈現多元且豐富的精神世界。

本次展覽以「野光」為名，象徵藝術家如同自幽微之處綻放的光束，各自散發獨特光芒；而展覽則成為眾多光點交織匯聚的場域。展出作品橫跨高昂與低潮、熱烈與沉靜等多重情感狀態，不僅展現藝術家鮮明的創作語彙，也邀請觀眾透過觀看與感受，逐步走入藝術家所建構的內在風景，與作品產生深刻共鳴。

展覽自即日起日至7月8日於台中市大墩文化中心大墩藝廊(四)展出。今天的開幕式，台中市大墩文化中心主任陳文進、剛接任世界不動產聯合會全球總會長的龍寶建設董事長張麗莉等多位貴賓到場，為藝術家獻上祝賀與支持。

本次展覽除獲台中市政府文化局指導，國家文化藝術基金會營運補助外，亦獲龍寶建設、麗明營造、味丹企業、力璞建設、利駿貿易、台中市建築經營協會、豐穀建設、勝群金屬、精湛建設、恒昱資本、義世代名品。

以及磐興建設、王健龍診所、健康藥局、聯齊建設、林碧秋、陳品竹、林涓如、馬珊珊等企業鼎力共同主辦支持，加和建築、天空之城及眾多民間人士共同協辦與贊助。協會誠摯邀請社會大眾走進展場，一同感受藝術所帶來的滋潤與力量。

談及原生藝術(Art Brut)，法國藝術家尚．杜布菲(Jean Dubuffet)為其重要推動者之一。他提出「Art Brut」概念，意指未經學院體系與主流文化規範所形塑的純粹創作狀態。

台灣身心障礙藝術發展協會多年來持續推廣原生藝術，關注並支持具有獨特創造力與原創精神的創作者，期望讓更多人看見這些作品所蘊含的藝術價值與生命厚度。

協會理事長陳志聲指出，在科技快速發展、理性思維主導的當代社會中，原生藝術以自由而開放的創作方式，將個人的感知經驗轉化為獨特的視覺語言。這些作品既是藝術家內在世界的映照，也如同一面鏡子，引領觀者重新凝視自身，探索那些尚未被定義、卻真實存在於心靈深處的感受與想像。

陳志聲表示：「原生藝術不只是藝術形式的分類，更是一種真誠而獨立的創作力量。我們希望透過展覽，讓社會看見作品背後豐沛的生命能量，也相信藝術能成為理解彼此、連結彼此的重要橋梁。」

本次展覽匯聚15位風格鮮明的藝術家，以畫筆描繪各自獨特的生命經驗與精神樣貌。誠摯歡迎社會大眾在展出期間，前往大墩藝廊欣賞作品，支持這群藝術家們。

本次展覽獲得眾多企業及民間人士共同協辦與贊助。圖／業者提供
本次展覽獲得眾多企業及民間人士共同協辦與贊助。圖／業者提供

本次展覽獲得眾多企業及民間人士共同協辦與贊助。圖／業者提供
本次展覽獲得眾多企業及民間人士共同協辦與贊助。圖／業者提供

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

PChome傳遭駭！網家澄清「與母公司無關」 Pi拍錢包公告證實收到勒索

知名電商平台PChome旗下Pi錢包（拍付國際）被爆出遭駭客入侵，350萬名用戶個資遭外洩。對此網路家庭國際資訊股份有限公司（PChome Online Inc.）在今日做出回應，澄清暗網點名的拍付國際資訊股份有限公司（Pi 拍錢包）為獨立營運之第三方支付服務公司，而PChome母公司系統、PChome 24h購物網站及核心營運系統均正常運作，並未發現遭入侵情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。