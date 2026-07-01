「Inner Light｜野光之地」光之藝廊原生藝術聯展盛大開展

由台灣身心障礙藝術發展協會主辦的「Inner Light｜野光之地：光之藝廊原生藝術聯展」，今日舉行開幕式。此展歷經一年籌備，邀集15位歷屆得獎藝術家共同展出，以原生藝術獨特而真摯的創作能量，呈現多元且豐富的精神世界。

本次展覽以「野光」為名，象徵藝術家如同自幽微之處綻放的光束，各自散發獨特光芒；而展覽則成為眾多光點交織匯聚的場域。展出作品橫跨高昂與低潮、熱烈與沉靜等多重情感狀態，不僅展現藝術家鮮明的創作語彙，也邀請觀眾透過觀看與感受，逐步走入藝術家所建構的內在風景，與作品產生深刻共鳴。

展覽自即日起日至7月8日於台中市大墩文化中心大墩藝廊(四)展出。今天的開幕式，台中市大墩文化中心主任陳文進、剛接任世界不動產聯合會全球總會長的龍寶建設董事長張麗莉等多位貴賓到場，為藝術家獻上祝賀與支持。

本次展覽除獲台中市政府文化局指導，國家文化藝術基金會營運補助外，亦獲龍寶建設、麗明營造、味丹企業、力璞建設、利駿貿易、台中市建築經營協會、豐穀建設、勝群金屬、精湛建設、恒昱資本、義世代名品。

以及磐興建設、王健龍診所、健康藥局、聯齊建設、林碧秋、陳品竹、林涓如、馬珊珊等企業鼎力共同主辦支持，加和建築、天空之城及眾多民間人士共同協辦與贊助。協會誠摯邀請社會大眾走進展場，一同感受藝術所帶來的滋潤與力量。

談及原生藝術(Art Brut)，法國藝術家尚．杜布菲(Jean Dubuffet)為其重要推動者之一。他提出「Art Brut」概念，意指未經學院體系與主流文化規範所形塑的純粹創作狀態。

台灣身心障礙藝術發展協會多年來持續推廣原生藝術，關注並支持具有獨特創造力與原創精神的創作者，期望讓更多人看見這些作品所蘊含的藝術價值與生命厚度。

協會理事長陳志聲指出，在科技快速發展、理性思維主導的當代社會中，原生藝術以自由而開放的創作方式，將個人的感知經驗轉化為獨特的視覺語言。這些作品既是藝術家內在世界的映照，也如同一面鏡子，引領觀者重新凝視自身，探索那些尚未被定義、卻真實存在於心靈深處的感受與想像。

陳志聲表示：「原生藝術不只是藝術形式的分類，更是一種真誠而獨立的創作力量。我們希望透過展覽，讓社會看見作品背後豐沛的生命能量，也相信藝術能成為理解彼此、連結彼此的重要橋梁。」

本次展覽匯聚15位風格鮮明的藝術家，以畫筆描繪各自獨特的生命經驗與精神樣貌。誠摯歡迎社會大眾在展出期間，前往大墩藝廊欣賞作品，支持這群藝術家們。

本次展覽獲得眾多企業及民間人士共同協辦與贊助。圖／業者提供