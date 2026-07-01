幽門螺旋桿菌3次未除盡 中醫大附醫個人化治療方案奏功

一名70多歲婦人長期受腹痛與脹氣困擾，卻相繼接受3次除菌治療後仍未成功。由於具胃癌家族史，家屬擔心長期感染可能增加胃癌風險，於是求助中國醫藥大學附設醫院消化內科。所幸經醫師進一步評估與個人化治療後，已成功根除幽門螺旋桿菌，腹痛症狀也獲得緩解。

中醫大附醫消化內科醫師吳宜樺說，幽門螺旋桿菌是慢性胃炎、消化性潰瘍及胃癌的重要致病因子，世界衛生組織已將其列為第一級致癌因子。且研究顯示，成功根除幽門螺旋桿菌有助降低胃癌發生風險。但隨著抗生素抗藥性增加，部分病人即使接受多次治療，仍可能面臨根除失敗的困境。

吳宜樺說，患者母親早年因胃癌離世，家屬對胃癌家族病史與幽門螺旋桿菌感染風險格外擔憂，加上已歷經3次除菌治療失敗，焦慮感增加，甚至影響睡眠。經評估後，醫療團隊認為可能與抗藥性菌株有關，因此安排內視鏡採檢，進行幽門螺旋桿菌培養及抗生素敏感性分析，確認感染菌株對不同抗生素的反應，再依據檢測結果調整用藥，制定個人化治療方案。患者完成療程並停藥滿一個月接受追蹤檢測，確認幽門螺旋桿菌已成功根除，後續追蹤亦未見復發。

她說，幽門螺旋桿菌治療失敗原因包括服藥順從性、藥物副作用、療程是否完整，以及細菌對抗生素產生抗藥性等。其中，多重抗藥性是困難治療個案最棘手的因素之一。若病人已接受多次根除治療仍失敗，不能只是反覆更換經驗性用藥，而應進一步透過培養與藥敏分析，釐清菌株對不同抗生素的敏感性，才能提高後續治療成功率。

吳宜樺說，為提升抗藥性幽門螺旋桿菌病人的治療成效，她自兩年前起與檢驗科及檢查室團隊合作，協助建立院內幽門螺旋桿菌培養檢測流程，並爭取引進相關治療藥物，逐步建構從檢測、用藥到追蹤的完整照護模式。目前中醫大附醫為國內少數具備幽門螺旋桿菌抗藥性檢測技術的醫學中心之一，可透過幽門螺旋桿菌培養與藥敏分析，依據病人菌株特性制定治療策略，協助多重抗藥性病人獲得精準的治療選擇。

她說，民眾若有胃癌家族史、消化性潰瘍病史、長期胃部不適，或曾接受幽門螺旋桿菌治療卻未成功根除，可及早由專科醫師評估，透過適當檢查與治療規畫，找出更合適的處置方式。