早期肺癌也會復發！術後標靶治療鞏固療效降8成復發風險 病團籲納健保

肺癌連續3年為癌王，高居國人癌症發生人數首位，死亡率亦居全球之冠，每5位癌逝病人就有1人死於肺癌。台灣癌症基金會呼籲，健保給付應接軌國際，將術後標靶治療納入給付，鞏固治療成效，有助降低5至8成復發風險。台大醫院院長余忠仁指出，現行健保給付手術後鞏固治療僅給付化療，隨晚期癌症標靶、免疫治療進步，衍生出許多複合式治療，可望提升病人治療成果。

台灣癌症基金會副執行長張家崙指出，我國推動「低劑量電腦斷層」（LDCT）肺癌篩檢後，肺癌病人確診其別逐漸由晚期轉向早期，可透過手術切除腫瘤，並使用化學藥物、放射線治療減少復發風險。小分子標靶藥物陸續上市，不僅可用於治療晚期肺癌病人，手術後患者經基因檢測後，若出現EGFR突變，使用標靶輔助治療，可降低復發率8成，無基因突變者，也可降低5成復發機率。

張家崙指出，健保若給付這類輔助治療，可讓癌症新藥基金對於被篩檢發現肺癌病人產生更大效益，在現行健保不給付情況下，基金會陸續提供600位病患免費接受基因檢測，發現第1B期肺癌患者，近7成已出現基因突變，使用標靶藥物輔助治療，可鞏固治療效果。

余忠仁指出，第二、三期肺癌復發率高，第一期肺癌如具特殊基因變化者，復發機率也高，手術後需接受輔助治療，隨肺癌標靶、免疫藥物發展，已有諸多抗癌方式結合標靶、手術、免疫治療，由病人手術切下的腫瘤組織，檢驗後分析是否應做這類複合式治療，有機會達到精準全期肺癌治療，不過，仍需考慮經費問題及這項治療策略普及程度。

立法委員劉建國指出，余院長所提經費問題，為肺癌治療布局「重中之重」，他將持續推動癌症新藥基金專款專用，目前已收載12項癌症新藥，督促衛福部相關單位，設法將輔助治療納入給付，降低肺癌復發機率，提升病友重返家庭機會，符合健康台灣精神。