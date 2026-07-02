AI衝擊新聞業／文字有如花椰菜 不如影片芒果冰沙

我們能看見、能觸摸、能感受世界，AI所學的一切都來自人類。ＡＩ或許壟斷了事實的數據，但人類壟斷了靈魂的深度。加西亞

人工智慧（ＡＩ）讓過去被視為人類專屬的能力被重新定義，加劇了各行各業對未來工作的不安與焦慮。當人機協作成為新常態，人類還能創造哪些ＡＩ無法複製的價值？新聞界傳奇設計師、Garcia Media執行長兼哥倫比亞大學新聞學院新聞設計資深顧問加西亞（Mario Garcia）強調，「你必須控制ＡＩ，而不是讓ＡＩ控制你」，ＡＩ沒有心臟也沒有靈魂，這些情感正是人類最珍貴的特質。

八十歲的加西亞，人生中有五十年歲月都待在新聞業，與全球一二二個國家、超過七百間媒體合作過，經歷過鉛字排版、報紙從黑白到彩色，再到網際網路主宰生活的時代。日前他受邀到世界新聞年會演講，「如今，我們正處於兩場革命的核心」，一是行動裝置敘事，二是人工智慧，不僅改變讀者接收資訊的方式，也重塑新聞內容的生產流程和敘事邏輯。

第一場革命源自讀者閱讀習慣的根本轉變。「已經二○二六年了，我們卻還在用十九世紀的方式寫新聞」，加西亞說，超過九成的內容是在垂直介面中被消費，但七成五的新聞產品仍以橫向方式設計。

「未來是什麼？答案只有三個：影片、影片、影片」，加西亞形容，「純文字的長篇內容就像花椰菜，媽媽總說它對你很好，但這個世界真正想要的是更甜、更美好的芒果木瓜冰沙」，在手機成為主要閱讀載具的時代，新聞編輯室必須重新思考說故事的方式，以更垂直、更線性、更視覺化的方式構築內容。

保留人性溫度 最珍貴資產

第二場革命則來自ＡＩ技術的快速發展。加西亞笑稱自己可能是整個地球上談論這個議題最老的人，但他對ＡＩ深深著迷。加西亞認為，面對ＡＩ浪潮，不必陷入過度恐懼，也無須盲目崇拜技術，因為人類擁有許多無可取代的優勢，「我們能看見、能觸摸、能感受世界，ＡＩ所學的一切都來自人類」，加西亞強調，「你必須控制ＡＩ，而不是讓ＡＩ控制你」。

加西亞以「起重機」比喻ＡＩ的角色。想像要蓋一棟七十五層樓高的旅館，若所有建材與設備都得仰賴人力搬運，這棟旅館恐怕永遠無法完工。不過加西亞也提醒，「不要只是像使用自動販賣機一樣跟ＡＩ說話」，與ＡＩ互動最重要的是保留人性溫度，ＡＩ不知道挫折的感覺，也無法理解靈感枯竭的徬徨，這些感受與經驗正是人類最珍貴的特質，「如果你不注入人味，你的故事注定平淡無奇」。

錯誤和不完美 將成新潮流

「錯誤和不完美將成為新潮流」。加西亞說，人類會犯錯、會反覆修正，也會在意外中創新。以莎士比亞為例，「羅密歐與茱麗葉」的結局曾被改寫三十九次，但ＡＩ僅擁有最終的完美版本。ＡＩ看不見創作過程中的猶豫、嘗試與推翻重來，在追求效率與最佳解方的時代，那些不夠完美、偶然的思考與發現，反而更顯珍貴。

「ＡＩ每天都會變得更強，未來的新聞編輯室將是由人類感知與機器能力共同構成的混合型態」，加西亞指出，當ＡＩ愈來愈擅長處理事實、數據與流程，新聞的價值將重新回到感受、觀察與理解。人類記者必須抵達ＡＩ無法抵達的現場，記錄親眼所見、親耳所聞與親身所感，透過人的視角詮釋事件背後的意義。