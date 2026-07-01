捷運三鶯線通車第二天 運量破4萬人次

捷運三鶯線今天通車第二天，試營運時段從上午10時至晚上8時，開放民眾免費搭乘至8月31日。新北捷運公司統計，第二天運量突破4萬人次，整體搭乘人潮與行車狀況較通車首日更為順暢。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，三鶯線通車第二天營運時間為上午10時至晚間8時，10小時的營運時段，運量達4萬429人次。為妥善因應搭乘人潮，捷運公司視現場狀況機動加開班次，最密班距達2.5至3分鐘一班；頂埔站排隊搭乘動線與北捷公司、捷運局合作調整優化，增加引導人力與點位，排隊人潮及整體行車狀況較通車首日更為順暢，列車均準時發車，提供民眾更流暢的乘車體驗。

適逢暑假期間，三鶯線的開通也為三峽、鶯歌地區帶來顯著的觀光效益。據站務人員觀察，包含三峽站、台北大學站（鄰近三峽老街）、鶯歌車站及陶瓷老街站等重點車站，自中午過後便湧現大量攜家帶眷的遊客。許多民眾表示，以往假日開車前往三鶯地區常面臨塞車與停車位難尋的窘境，如今搭乘捷運不僅免去塞車之苦，還能沿途欣賞大漢溪與三鶯地區的沿線風景，大幅提升了出遊的便利性與興致。

新北捷運公司也再次呼籲，試營運期間雖為免費搭乘，但民眾進出站仍請務必「刷卡進出」使用電子票證如悠遊卡、一卡通、愛金卡等以利進行運量統計及壓力測試，系統將設定為零元、不會扣款。同時提醒旅客，捷運系統閘門內全面禁止飲食，上下車時請落實「先下後上」原則，並發揮禮讓精神。

新北捷運公司強調，試營運的初衷在於透過實際人潮測試系統穩定度，團隊將持續觀察每日營運狀況，傾聽民眾回饋並滾動式調整各項服務細節，為後續正式營運與收費做好最萬全準備。