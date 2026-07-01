快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運三鶯線通車第二天 運量破4萬人次

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司統計，三鶯線第二天運量突破4萬人次；圖為三鶯線30日通車狀況，列車車廂擠入滿滿乘客。中央社
新北捷運公司統計，三鶯線第二天運量突破4萬人次；圖為三鶯線30日通車狀況，列車車廂擠入滿滿乘客。中央社

捷運三鶯線今天通車第二天，試營運時段從上午10時至晚上8時，開放民眾免費搭乘至8月31日。新北捷運公司統計，第二天運量突破4萬人次，整體搭乘人潮與行車狀況較通車首日更為順暢。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，三鶯線通車第二天營運時間為上午10時至晚間8時，10小時的營運時段，運量達4萬429人次。為妥善因應搭乘人潮，捷運公司視現場狀況機動加開班次，最密班距達2.5至3分鐘一班；頂埔站排隊搭乘動線與北捷公司、捷運局合作調整優化，增加引導人力與點位，排隊人潮及整體行車狀況較通車首日更為順暢，列車均準時發車，提供民眾更流暢的乘車體驗。

適逢暑假期間，三鶯線的開通也為三峽、鶯歌地區帶來顯著的觀光效益。據站務人員觀察，包含三峽站、台北大學站（鄰近三峽老街）、鶯歌車站及陶瓷老街站等重點車站，自中午過後便湧現大量攜家帶眷的遊客。許多民眾表示，以往假日開車前往三鶯地區常面臨塞車與停車位難尋的窘境，如今搭乘捷運不僅免去塞車之苦，還能沿途欣賞大漢溪與三鶯地區的沿線風景，大幅提升了出遊的便利性與興致。

新北捷運公司也再次呼籲，試營運期間雖為免費搭乘，但民眾進出站仍請務必「刷卡進出」使用電子票證如悠遊卡、一卡通、愛金卡等以利進行運量統計及壓力測試，系統將設定為零元、不會扣款。同時提醒旅客，捷運系統閘門內全面禁止飲食，上下車時請落實「先下後上」原則，並發揮禮讓精神。

新北捷運公司強調，試營運的初衷在於透過實際人潮測試系統穩定度，團隊將持續觀察每日營運狀況，傾聽民眾回饋並滾動式調整各項服務細節，為後續正式營運與收費做好最萬全準備。

三鶯線 捷運 新北捷運

延伸閱讀

三鶯線通車免費試乘 首日逾2萬人次

三鶯線首個下班尖峰直擊 頂埔人潮增一班可消化、過北大站車廂轉空

三鶯線昨正式通車！2點才開通阿公阿嬤排爆 網嘆：從上班族等到退休

三鶯線開箱 侯友宜：未來還有7條捷運要完成

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

PChome傳遭駭！網家澄清「與母公司無關」 Pi拍錢包公告證實收到勒索

知名電商平台PChome旗下Pi錢包（拍付國際）被爆出遭駭客入侵，350萬名用戶個資遭外洩。對此網路家庭國際資訊股份有限公司（PChome Online Inc.）在今日做出回應，澄清暗網點名的拍付國際資訊股份有限公司（Pi 拍錢包）為獨立營運之第三方支付服務公司，而PChome母公司系統、PChome 24h購物網站及核心營運系統均正常運作，並未發現遭入侵情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。