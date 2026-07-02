採訪側記／AI竊取原創報導 法羅宮瀰漫焦慮

過去，新聞媒體機構與科技巨頭最大的爭執點是科技平台拿走新聞媒體報導，做為搜尋服務卻不付費，且經年累月分食了新聞機構廣告來源；如今，生成式AI橫空出世，新聞媒體業面臨更艱鉅環境，AI不僅竊取原創報導內容，更真假不分地「綜合報導」後，變成讀者眼前的「答案」，第一線記者還得忙於查證。

每年世界新聞出版協會（WAN-IFRA）在不同的國家舉辦世界新聞年會，今年上月在法國馬賽舉辦，吸引一千三百位新聞媒體人參加，三天的論壇充斥AI議題，紐約時報發行人沙茲伯格先開砲，轟AI竊盜智慧財，造成新聞機構永續經營困難，他號召全球媒體團結，共同對抗AI科技巨頭。

德國「時代週報」執行顧問埃塞爾博士（Dr.Rainer Esser）說，真實無法透過演算法生產，不需要問責的合成內容，終將讓公眾變得疲憊、困惑與不信任。公眾未來不需為紙張付費，但需要為信任付費，「真實就是貨幣」。

「AI不會殺死新聞業。」團結、勇敢、擦亮人類的價值，喊得越震天價響，會議室回聲顯得更空蕩蕩，大家無法掩飾的是對未來的焦慮與不安。

論壇的另一方是來自烏克蘭的女記者正在哭泣，她說了好幾個名字，那些都是因戰地採訪而罹難的名單，是她的同業、她的朋友。

夜裡，自由新聞金筆獎頒獎典禮上，來自加薩的兩名巴勒斯坦籍攝影記者雖然受頒新聞最高榮譽，卻都笑不出來。他們沒有討論AI、流量或觸及，他們用靈魂安靜地講述悲傷。

年會舉辦的場地在馬賽法羅宮，皇宮是拿破崙三世建造，皇宮露台可以清楚眺望馬賽的舊港與新港。法羅宮內沒有電梯，論壇三天要上上下下上百個階梯，部分會議室內還保留大型水晶吊燈、拿破崙三世與貴族親友的畫像，開關會議室的木頭門還會發出聲響。在十九世紀的空間裡討論廿一世紀的AI難題，討論打不完戰爭下的生存問題，沒有人有標準答案，也沒有奇蹟。

此文AI沒有協作。