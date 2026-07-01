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長榮慶曼谷航線35週年 彩繪機及紀念品迎客

中央社／ 曼谷1日專電

長榮航空今天在泰國曼谷蘇凡納布機場慶祝台北－曼谷航線開航35週年，並與泰國機場公司及泰國觀光局共同迎接旅客。長榮表示，這條航線不僅串聯台灣與泰國，也成為促進雙邊觀光、商務及文化交流的重要橋梁。

長榮航空透過新聞稿表示，曼谷是其最早開闢的國際航點之一，「經過35年發展，長榮目前已飛航全球約60個城市，並以服務品質、安全及營運表現獲得多項國際肯定」。

長榮航空指出，今天執飛台北－曼谷往返航班BR211及BR212的波音客機，特別採用Hello Kitty彩繪機執飛，象徵長榮航空與旅客35年來共同累積的飛行回憶。飛機今天抵達曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）後，長榮準備紀念禮品及活動迎接旅客。

慶祝活動由長榮航空泰國分公司攜手泰國機場公司（AOT）及泰國觀光局（TAT）舉辦，機場公司代表坎妮卡（Kannika Premprasert）和泰國觀光局亞洲暨南太平洋市場副局長帕塔拉農（Pattaranong NaChiangmai）等人出席。

長榮航空泰國分公司總主任林世煌表示，旅客的支持將鼓勵長榮不斷提升服務，創造更多精彩體驗，並希望提供超越旅程本身的飛行體驗。

長榮 曼谷 航線

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