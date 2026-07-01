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早期肺癌復發風險高 醫界促術後標靶治療納健保

中央社／ 台北1日電

早期肺癌手術後仍易復發，台灣超過半數肺腺癌患者有復發、轉移風險較高的基因突變，醫界團體今天指出，術後標靶輔助治療可減少8成的復發風險，呼籲儘快納入健保給付。

台灣癌症基金會醫療副執行長、台北市立萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙今天在記者會指出，癌症連續44年為國人死因之首，肺癌更是蟬連22年的頭號殺手，國內每5個癌逝的病人，就有1人是肺癌奪命，發生率名列前茅的肺癌，一直是台灣癌症防治重中之重。

衛福部國民健康署自111年7月1日起針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，張家崙說，施行4年找出3139名確診肺癌個案，8成以上屬於早期，目前早期癌症篩檢、百億癌症新藥基金等預算已逐步到位，下一步應要提升病人接軌國際指引用藥的可近性。

早期肺癌（1B至3A期）術後標靶輔助治療，降低復發，已成國際標準指引，高雄長庚醫院副院長王金洲說，台灣早期肺癌占比達65%，早期肺癌發現提升，帶動早期治療需求增加，早期肺癌比較麻煩的是，即使手術切除仍會復發，如分化不良、淋巴血管侵犯等，都是易復發類型。

王金洲說，國內逾半數肺腺癌患者有EGFR基因突變復發、轉移風險較高，其復發轉移風險為無基因突變患者的約1.3倍，EGFR基因突變患者術後5年復發率，第1B期就達到45%、第2期增至62%、第3期為76%，這群患者接受術後標靶輔助治療，可降低最高近8成復發風險。

王金洲表示，早期肺癌患者接受術後標靶輔助治療，是國際標準指引，更是台灣醫療共識，5年可望降低10% 肺癌死亡率，呼籲應接軌國際指引，加速術後標靶輔助治療納給付，應把握術後標靶輔助治療黃金期，提升病人存活，促進健保及社會醫療資源的永續發展。

52歲林小姐分享，多年前公司補助員工做LDCT檢查，當時發現肺部有一顆結節。因為工作繁忙，加上身體沒有任何不舒服，我一直沒有特別在意，也沒有持續追蹤，直到後來聽到廣播分享，才決定掛門診進一步檢查，經過手術及病理切片確認後，被診斷為肺癌第1B期。

「我一直覺得肺癌離我很遙遠。」林小姐沒有抽菸、沒有家族病史，也不下廚，從沒想過自己會罹患肺癌。很慶幸當初透過低劑量電腦斷層早期發現，更很慶幸自己有商業保險，才能負擔術後3年、總費用超過300萬元的標靶輔助治療，不敢想像沒有保險該如何是好。

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