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食用油致癌物超標 泰山、福壽：啟動下架、退貨機制

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

市售食用油爆食安問題，多家大廠包括泰山、福懋、福壽的產品都接獲上游油品代製廠致癌物苯駢芘（BaP）超標的通知，泰山與福壽也立即啟動下架、回收、退貨等機制，共15款商品下架回收。

泰山表示，接獲油品代製廠中聯油脂通報，其提供予泰山、福壽、福懋三家公司使用之沙拉油原料（批號0409315），於依法規進行第三方檢驗時，苯駢芘檢測結果未符合法規標準。

泰山表示，接獲通知後立即啟動最高等級食品安全應變機制，第一時間不但預防性下架使用該批原料之所有產品出貨，庫存封存，除4月生產的商品批次外，再擴大下架相關商品至4~6月生產批次範圍，並同步依法向主管機關完成通報，以最嚴謹的態度保障消費者權益。

福壽也同樣表示，收到中聯油脂通知後，隨即展開廠內原料及相關產品的全面盤查，而廠內目前已無該批問題原料及產品，受影響品項包括福壽大豆沙拉油3公升、大豆沙拉油18公升，以及福壽健味香油3公升，合計6個批號，均已納入下架回收範圍。

泰山強調，食品安全沒有任何妥協空間，相較於銷售與營運考量，消費者的健康與食品安全始終是泰山最重要的原則，即使因此影響供貨進度、增加營運成本，仍將堅持「安全優先、品質優先」的最高標準。

泰山指出，本次雖為上游供應商的單一事件，但絕不推諉相關責任，會積極啟動溯源檢驗的全面檢討，即使非同批次的其他產品亦進行預防性下架，需經第三方公正單位SGS完成檢驗，嚴格要求在未確認每一項產品安全無虞之前，絕不讓任何一項商品重新上市。

福壽指出，營業用油將由專人負責通知及後續處理，一般消費者的退貨方式則將另行公告，但也強調，台中港廠生產的芝麻油、芥花油、葵花油、玄米油、棕櫚油、風味油脂及植物調合油等系列產品，與本次事件無關，此次事件為「上游供應商單一事件」，但基於食品安全考量，已完成產品流向盤查並向衛生主管機關通報。

泰山 福壽 食用油

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