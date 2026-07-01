長照法修法聚焦人力荒 專家籲照服員正名、建立給付價格定期調整機制

立法院社福及衛環委員會今舉行「長照服務法修法公聽會」，與會專家學者針對長照服務員人力招募及配置、定期調整長照給付及支付計價價格等問題提出建議。民進黨立委林月琴指出，目前長照人力缺口大，很多縣市因照顧管理專業照專人力不足，造成長照評估等待時間拉長，衛福部應盡速解決人力問題。

依衛福部推估，未來10年照顧人力需求，每年平均需增加4000到5000人，才能支撐不斷成長的照顧需求，林月琴指出，衛福部應重新檢討照專及A個管的人力配置，避免地方長期陷入人力不足的惡性循環，除了衛福部今年規畫開放外國技術人力進入團體家屋跟小規模多機能服務，但應要加快速度，並考慮促進中高齡就業，以銜接長照專業領域，如餐食照顧、陪同外出等非核心、非專業的服務。

林月琴說，失智症家庭需要的其實不是更多的服務，而是需要的服務取得容易，應提高資源可近性，才是真正從使用者出發的長照政策。衛福部應全面盤點各地新建中的醫院及可利用的空間，評估設置長照專區的可行性。

老盟秘書長張淑卿說，在照顧人力不足下，政府應給予更好的保障留住人才，如A個管師自長照2.0至今，完全沒有任何法定地位，只是一個特約服務項目，為特約人員，無法扮演公平、公正的角色進行個案評估，建議未來修法應將明定照護專員的定位，以長期照護管理守門人的角色，提升照護品質。

「不是我失能，我就不是人。」張淑卿說，許多長輩不願意子女只為了看有沒有跌倒，就在家裝監視器，而被迫接受24小時監視，建議修法時應顧及長輩隱私。過往也不時傳出長照機構對長者有不當身心虐待，及剝削高齡者、失能者，尤其獨居者，修法時應加重機構業務負責人的相關罰則。

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬說，長照3.0今年上路，更應聚焦在人力，目前長照人力多稱為「長照服務員」、「照顧服務員」，名稱往往有幫傭的色彩，建議應透過民間投票，重新命名，讓服務人員迎向專業，銜接醫療照顧及高難度的生活營造，且打破低薪現況。讓照服員從照顧者成為守護者，增加自豪感及自我評價，同時搭配智慧科技及零抬舉政策，讓照服員在照護工作上更為便利。

跑居居家長照機構督導張雯娟分享，一名78歲失智者沒有家人照顧，長期獨居，因為不易照顧，而被鎖在頂樓的某一間套房內，就是一個安置的牢籠，當開始照顧此個案後，每天送餐兩次，有時餐食保存不當而壞掉，個案大小便失禁，套房充滿異味及尿騷味，許多照服員不願照顧，只好增加嘉獎鼓勵或用人情拜託，請照服員以天使的心去協助失能長輩，換句話就是做功德。

張雯娟分享，其實在個案評估時，就應該結合其他相關單位資源介入，如社會局社工等，在長輩失能、失智時，應結合更多的單位，實施更好的照顧計畫。張雯娟說，若長照機構照顧上出現困難，應有更多相關單位共同組成照顧小組，讓使用者跟被照顧者能獲得好的照顧。

張雯娟也建議，衛福部開放外聘人員一對一的派遣人力進入長照機構，讓長輩的外籍看護休假時，在短暫的一、兩天在不被移動的情況下接續照顧工作，而長照機構可保留部分床位，如200床的機構，可以保留15、20床左右，給予弱勢族群緊急安置，但考慮機構營運成本，每個地方的價位應有所不同。

台中市長照友善協會常務理事廖健凱則對修法提出兩大建言，第一、盼主管機關建構制度式調整長照給付及支付計價價格，使長照服務提供永續，建議主管機關每五年重新檢討一次，並督導地方政府落實長照機構可以營運成本及合理的利潤， 訂定全自費個案的收費標準。並依「長服法」第35條規定輔導地方主管機關參考地區所得物價指數、服務品質等，提供長照機構收費的參考。