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機車載客選項出現！公運處批Uber踏出違法第一步 將要求說明

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
叫車平台Uber今天下午2時起於台北市北投至新北投區間，推出為期一個月的「北投短程文化體驗」，主打機車免費載客，由於此舉恐違法，北投站外有員警稽查。記者曾原信／攝影
叫車平台Uber今天下午2時起於台北市北投至新北投區間，推出為期一個月的「北投短程文化體驗」，主打機車免費載客，由於此舉恐違法，北投站外有員警稽查。記者曾原信／攝影

Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，強調此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。不過法令上目前仍不允許機車載客，市府交通局也派員稽查，雖未發現有機車駕駛提供載客服務，但下午4時平台出現機車載客選項甚至傳出有民眾搭到車。公運處表示，平台出現選項業者已踏出違法第一步，將請業者說明，若有足夠事證認定有實際載客行為會依法開罰。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

不過此舉也讓交通局相當不滿，局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬，今下午也與北投分局前往稽查。

公運處今下午2時前往稽查表示，Uberm預計在北投站、新北投站、北投文物館等周邊5公里範圍試營運，當下稽查沒有上線，也沒有乘客叫車，不過就在下午午4時，Uber App開始出現機車優步選項，更有民眾有叫到車搭乘體驗，處長李昆振說，目前尚未接到檢舉，不過既然平台上有出現該選項，意即業者已踏出違法第一步，將請業者說明改善，後續若有明確事證將依法開罰。

李昆振強調，稽查上確實會有難度，若民眾檢舉也可能憂心提供相關事證會被Uber平台註記，但若要開罰基本上還是要有明確事證，過去若機車白牌若被查獲違規載客，可能面臨罰款外，牌照也有可能被扣，乘客及駕駛會被帶回做筆錄，因此在罰緩上必須有明確事證。

Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，下午4時平台出現機車載客選項甚至傳出有民眾搭到車。圖／取自APP截圖
Uber今下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，下午4時平台出現機車載客選項甚至傳出有民眾搭到車。圖／取自APP截圖

北投 Uber 機車

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